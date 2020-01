Тысячи фанатов пришли к арене Лейкерс, чтобы почтить память Брайанта

Возле домашнего стадиона Лос-Анджелес Лейкерс Staples Center собрались болельщики команды.

Люди пришли почтить память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который выступал за “озерных“ 20 лет.

Just surreal at Staples Center - Kobe’s face on every screen as hundreds of people seem to just want to be somewhere they can cry together. Also: The Grammys are here tonight so there is the odd person wandering around in a tuxedo.

None of this feels real. pic.twitter.com/esukv1yNZs