Стали известны имена четырех людей, которые погибли в авиакатастрофе вместе с Брайантом

Баскетболист летел на матч своей дочери.

Спасателям удалось узнать имена четырех людей, которые находились вместе с Коби Брайантом в вертолете на момент катастрофы, об этом сообщает Los Angeles Times.

По информации источника, помимо легендарного баскетболиста и его тринадцатилетней дочери Джанны, среди пассажиров вертолета находились партнерша девочки по команде Алисса вместе с родителями Кери и Джоном Альтобелли.

Ассистентка тренера баскетбольной команды, за которую выступали девочки, Кристина Мозер и пилот вертолета.

Спасателем осталось выяснить имена еще двоих людей, которые находились на борту вертолета.

Напомним, что всего в вертолете на момент крушения находилось девять людей.

Отметим, что бывший партнер Коби Брайанта ЛеБрон Джеймс расплакался, когда узнал о катастрофе.