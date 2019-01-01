НБА: Атланта разгромила Вашингтон, Бостон уступил Новому Орлеану
Денвер – Хьюстон 117:110 (27:36, 30:23, 33:30, 27:21)
Денвер: Грант (25), Йокич (24 + 12 подборов + 11 передач + 6 потерь), Бартон (11), Крэйг (7), Харрис (6) – старт; Моррис (17 + 7 подборов), Портер (17 + 9 подборов), Бизли (10), Дозьер (0).
Хьюстон: Уэстбрук (32 + 7 подборов + 7 передач + 10 потерь), Гордон (19), Маклемор (15), Капела (9 + 12 подборов), Такер (5 + 8 подборов) – старт; Риверс (13), Хауз (11), Сефолоша (6).
Сан-Антонио – Торонто 106:110 (21:37, 30:26, 34:23, 21:24)
Сан-Антонио: Дерозан (14 + 7 передач), Мюррей (13), Форбс (13), Олдридж (10 + 10 подборов), Лайлс (0) – старт; Уайт (14 + 4 блок-шота + 6 потерь), Белинелли (12), Пелтль (11 + 7 подборов), Уокер (9), Миллс (6), Гэй (4).
Торонто: Сиакам (35 + 8 подборов), Лаури (16), Ванвлит (13 + 7 передач), Ануноби (10), Марк Газоль (8 + 12 подборов) – старт; Ибака (12 + 10 подборов), Дэвис (9), Пауэлл (7), Томас (0), Холлис-Джефферсон (0).
Мемфис – Финикс 114:109 (30:18, 26:27, 25:33, 33:31)
Мемфис: Морэнт (23 + 8 передач), Брукс (20), Джарен Джексон (20), Валанчюнас (12 + 7 подборов), Андерсон (6 + 12 подборов) – старт; Мелтон (10), Кларк (10 + 7 подборов), Джонс (9), Хилл (4), Гудурич (0).
Финикс: Букер (36), Убре (27 + 9 подборов + 5 потерь), Эйтон (17 + 15 подборов), Рубио (5), Шарич (5) – старт; Картер (8), Бриджес (6), Джером (5), Окобо (0), Диалло (0).
Орландо – Клипперс 97:112 (28:26, 24:28, 20:31, 25:27)
Орландо: Вучевич (13 + 7 подборов), Фурнье (11), Гордон (10 + 10 подборов), Берч (9), Фульц (8) – старт; Картер-Уильямс (15 + 7 подборов + 8 передач), Айванду (12), Бамба (10), Росс (8), Джефферсон (1), Джонсон (0), Фрэйзер (0), Law (0).
Клипперс: Ленард (31 + 14 подборов + 7 передач), Шэмет (19), Паттерсон (10), Харклесс (8), Зубац (6 + 11 подборов) – старт; Харрелл (19), Уильямс (15), Робинсон (2), Мотли (2), Макгрудер (0), Мэнн (0), Грин (0).
Нью-Йорк – Бруклин 110:97 (30:28, 25:24, 30:24, 25:21)
Нью-Йорк: Рэндл (22 + 15 подборов + 6 потерь), М-с Моррис (21), Гибсон (11 + 7 подборов), Буллок (10), Пэйтон (9 + 9 передач) – старт; Робинсон (12), Ниликина (11), Портис (6), Дотсон (4), Нокс (4).
Бруклин: Принс (14), Темпл (11), Харрис (11), Аллен (5), Луваву-Кабарро (3) – старт; Динуидди (23), Куруц (12), Леверт (7), Чендлер (7), Клэкстон (4), Пинсон (0), Муса (0).
Атланта – Вашингтон 152:133 (31:33, 47:39, 41:30, 33:31)
Атланта: Янг (45 + 14 передач + 5 потерь), Хантер (25), Хертер (18), Коллинз (16 + 8 подборов), Фернанду (14 + 12 подборов) – старт; Реддиш (13), Гудвин (9), Картер (5), Тиг (4), Джонс (3), Грэм (0), Браун (0).
Вашингтон: Бил (40 + 6 передач), Брайант (11), Томас (10), Маинми (8), Пэйтон (6) – старт; Браун (19), Макрэй (12 + 7 подборов), Бертанс (12), Смит (10), Пасечник (5), Бонга (0).
Новый Орлеан – Бостон 123:108 (32:20, 30:22, 29:39, 32:27)
Новый Орлеан: Холидэй (25), Уильямсон (21 + 11 подборов), Ингрэм (16), Фэйворс (15 + 10 подборов), Болл (8 + 15 передач) – старт; Редик (17), Харт (8 + 8 подборов), Хэйс (6), Мур (3), Мелли (3), Джексон (1).
Бостон: Уокер (35), Хэйворд (23), Браун (20), Тайс (15 + 9 подборов), Смарт (7 + 7 передач) – старт; Грин (4), Оджелей (2), Пуарье (2), Уонамейкер (0), Эдвардс (0), Г. Уильямс (0).
Портленд – Индиана 139:129 (36:27, 30:29, 40:37, 33:36)
Портленд: Лиллард (50 + 13 передач), Макколлум (28), Уайтсайд (21 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Энтони (14 + 8 подборов), Ариза (7) – старт; Трент (6), Литтл (5), Саймонс (4), Свэниган (4 + 8 подборов).
Индиана: Лэмб (28), Сабонис (27 + 14 подборов + 11 передач), Уоррен (14), Макконнелл (7 + 8 передач), Сэмпсон (2) – старт; Макдермотт (19), А. Холидэй (17), Дж. Холидэй (11), Самнер (4), Битадзе (0).
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