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Джордан: Брайант был для меня как младший брат

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Майкл Джордан отреагировал на гибель легендарного баскетболиста.
Майкл Джордан
Майкл Джордан
Getty Images

Легендарный баскетболист Майкл Джордан выразил соболезнования в связи гибели Коби Брайанта, который разбился на вертолете вместе со своей дочерью. 

“Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джинна погибли. Я не могу передать словами, какую боль я чувствую.

Я любил Коби, он был для меня как младший брат“, - цитирует Майкла Джордана The Score. 

Отметим, что Неймар посвятил гол погибшему баскетболисту.

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Теги: Майкл Джордан, Коби Брайант, смерть
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