Джордан: Брайант был для меня как младший брат

Майкл Джордан отреагировал на гибель легендарного баскетболиста.

Легендарный баскетболист Майкл Джордан выразил соболезнования в связи гибели Коби Брайанта, который разбился на вертолете вместе со своей дочерью.

“Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джинна погибли. Я не могу передать словами, какую боль я чувствую.

Я любил Коби, он был для меня как младший брат“, - цитирует Майкла Джордана The Score.

Отметим, что Неймар посвятил гол погибшему баскетболисту.