Джордан: Брайант был для меня как младший брат
Майкл Джордан отреагировал на гибель легендарного баскетболиста.
Легендарный баскетболист Майкл Джордан выразил соболезнования в связи гибели Коби Брайанта, который разбился на вертолете вместе со своей дочерью.
“Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джинна погибли. Я не могу передать словами, какую боль я чувствую.
Я любил Коби, он был для меня как младший брат“, - цитирует Майкла Джордана The Score.
Отметим, что Неймар посвятил гол погибшему баскетболисту.
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