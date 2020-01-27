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Спасатели подтвердили гибель Коби Брайанта и его дочери

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Тело баскетболиста было опознано.
Коби Брайант
Коби Брайант
Getty Images

Спасатели города Калабасас, которые прибыли на место крушения вертолета, опознали тело легенды НБА Коби Брайанта. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, самолет упал и сразу загорелся. Однако пока нет информации, в результате чего произошла данная авария.

Первыми новость о гибели 41-летнего спортсмена сообщили журналисты издания TMZ.

Как сообщил инсайдер Эдриан Воджнаровски, Брайант летел со своей дочерью Джанной на баскетбольный поединок. Девочке было 13 лет.

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Теги: Коби Брайант, НБА
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