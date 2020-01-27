Спасатели подтвердили гибель Коби Брайанта и его дочери

Тело баскетболиста было опознано.

Спасатели города Калабасас, которые прибыли на место крушения вертолета, опознали тело легенды НБА Коби Брайанта. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, самолет упал и сразу загорелся. Однако пока нет информации, в результате чего произошла данная авария.

Первыми новость о гибели 41-летнего спортсмена сообщили журналисты издания TMZ.

Как сообщил инсайдер Эдриан Воджнаровски, Брайант летел со своей дочерью Джанной на баскетбольный поединок. Девочке было 13 лет.