Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета - TMZ

Легендарному спортсмену был 41 год.

Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета. Об этом сообщает TMZ.

Его вертолет упал в городе Калабасас, который находится в округе Лос-Анджелес, Калифорния.

Также стало известно, что на борту было пять человек. Никто из них не выжил.

Легендарному спортсмену был 41 год. В бытность игрока он являлся лидером Лос-Анджелес Лейкерс, за который выступал с 1996 по 2016 год.