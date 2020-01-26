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Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета - TMZ

Комментариев: 3
Легендарному спортсмену был 41 год.
Коби Брайант
Коби Брайант
Getty Images

Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета. Об этом сообщает TMZ.

Его вертолет упал в городе Калабасас, который находится в округе Лос-Анджелес, Калифорния.

Также стало известно, что на борту было пять человек. Никто из них не выжил.

Легендарному спортсмену был 41 год. В бытность игрока он являлся лидером Лос-Анджелес Лейкерс, за который выступал с 1996 по 2016 год.

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Теги: Коби Брайант, НБА
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Комментариев (3)
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Er  (аноним)  26.01.2020, 23:16
Оценка:  0
Er
Мамба ((((
МаксимУм    26.01.2020, 22:19
Оценка:  +23
МаксимУм
Жаль. Хороший был баскетболист...
гость  (аноним)  26.01.2020, 22:12
Оценка:  -5
гость
ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А-А-А-А!!!

ПРОШЛА ИНФА, НА КАЦАПСТАНЕ, СДОХ ПОП ЧАПЛИН!
ЭТО ТА МРАЗЬ, КОТОРАЯ СОБИРАЛАСЬ ДО КИЕВА ДОЙТИ!
ЗЕМЛЯ ЕМУ НАВОЗОМ, ЧЕРВЯМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
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