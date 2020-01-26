Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета - TMZ
Легендарному спортсмену был 41 год.
Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета. Об этом сообщает TMZ.
Его вертолет упал в городе Калабасас, который находится в округе Лос-Анджелес, Калифорния.
Также стало известно, что на борту было пять человек. Никто из них не выжил.
Легендарному спортсмену был 41 год. В бытность игрока он являлся лидером Лос-Анджелес Лейкерс, за который выступал с 1996 по 2016 год.
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ПРОШЛА ИНФА, НА КАЦАПСТАНЕ, СДОХ ПОП ЧАПЛИН!
ЭТО ТА МРАЗЬ, КОТОРАЯ СОБИРАЛАСЬ ДО КИЕВА ДОЙТИ!
ЗЕМЛЯ ЕМУ НАВОЗОМ, ЧЕРВЯМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!