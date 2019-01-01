Переключиться на мобильную версию

НБА: Атланта Леня уступила Оклахоме, Мемфис уверенно обыграл Детройт Михайлюка

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 24 января (Обновляется).
Мемфис - Детройт
Мемфис - Детройт
Getty Images

Шарлотт – Милуоки 103:116 (31:24, 24:26, 23:28, 25:38)

Шарлотт

Грэм (19 + 7 подборов), Розир (13), Зеллер (8), Батюм (5), Вашингтон (3) – старт; Монк (31), Марв. Уильямс (18), Бриджес (3), Эрнангомес (3), Бийомбо (0).

Милуоки

Я. Адетокумбо (30 + 16 подборов + 6 передач), Бледсоу (20), Миддлтон (14 + 9 подборов), Б. Лопес (12), Мэттьюз (2) – старт; Хилл (16), Корвер (9), Дивинченцо (8 + 7 подборов), Ильясова (3), Коннотон (2), Т. Адетокумбо (0), Бендер (0).

Орландо – Бостон 98:109 (30:24, 27:29, 20:29, 21:27)

Орландо

Фурнье (30), Вучевич (17 + 12 подборов), Гордон (12), Фульц (6), Берч (6 + 9 подборов) – старт; Картер-Уильямс (8), Росс (8), Айванду (6), Бамба (5).

Бостон

Уокер (37 + 6 передач), Хэйворд (22 + 14 подборов + 5 потерь), Тайс (16), Г. Уильямс (9), Смарт (7 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Уонамейкер (8), Грин (7), Оджелей (3), Пуарье (0).

Детройт – Мемфис 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

Детройт

Роуз (22 + 8 передач), Джексон (14 + 6 передач), Михайлюк (14), Макер (11 + 8 подборов), Думбуя (5) – старт; Вуд (20), Гэллоуэй (14), М-ф Моррис (9), Кинг (3), Фрэйзер (0).

Мемфис

Джарен Джексон (29), Брукс (27), Морэнт (16 + 12 передач + 5 потерь), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Краудер (0 + 7 подборов) – старт; Кларк (15 + 11 подборов), Мелтон (14), Хилл (8), Андерсон (6), Джонс (2), Аллен (0)

Нью-Йорк – Торонто 112:118 (28:20, 25:36, 26:29, 33:33)

Нью-Йорк

М-с Моррис (21 + 10 подборов), Рэндл (20 + 11 подборов), Пэйтон (13 + 11 передач), Буллок (11), Гибсон (4) – старт; Дотсон (21), Портис (12), Робинсон (6), Ниликина (2), Нокс (2).

Торонто

Лаури (26), Сиакам (23 + 7 подборов), Ванвлит (16 + 9 передач), Ануноби (7), Марк Газоль (6 + 9 подборов) – старт; Пауэлл (16), Ибака (14), Дэвис (5), Холлис-Джефферсон (5).

Майами – Клипперс 117:122 (30:22, 35:41, 20:38, 32:21)

Майами

Батлер (20 + 8 подборов + 7 передач), Хирро (19), Адебайо (18 + 8 подборов + 9 передач), Робинсон (16), Ленард (7) – старт; Олиник (19 + 9 подборов), Уэйтерс (14), Джонс (4), Джонсон (0).

Клипперс

Ленард (33 + 10 подборов + 10 передач), Шэмет (22 + 6 передач), Харклесс (5), Зубац (4 + 8 подборов), Робинсон (0) – старт; Уильямс (16 + 7 передач), Харрелл (15 + 11 подборов), Грин (14 + 10 подборов), Паттерсон (12), Макгрудер (1).

Оклахома-Сити – Атланта 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21)

Оклахома-Сити

Галлинари (25), Гилджес-Александер (24 + 6 передач), Пол (18), Ноэл (10 + 8 подборов), Дорт (5) – старт; Шредер (21 + 8 передач), Мускала (14), Бэйзли (11), Диалло (9 + 9 подборов), Бертон (3), Херви (0).

Атланта

Коллинз (28), Янг (26 + 16 передач), Хантер (10), Хертер (5), Фернанду (0) – старт; Реддиш (20), Тиг (9), Гудвин (4), Джонс (4), Браун (3), Картер (2), Грэм (0), Лень (0).

Чикаго – Сакраменто 81:98 (21:29, 23:25, 25:21, 12:23)

Чикаго

Лавин (21), Данн (10 + 6 передач), Янг (10 + 8 подборов), Саторански (8), Корнет (4) – старт; Хатчисон (11), Уайт (8), Арчидиаконо (3), Харрисон (2), Валентайн (2), Фелисио (2 + 9 подборов), Мокока (0).

Сакраменто

Барнс (19), Фокс (18 + 7 передач), Бьелица (13 + 7 подборов), Богданович (12), Дедмон (2) – старт; Хилд (21 + 8 подборов), Джозеф (6), Бэйзмор (3), Гай (2), Джайлз (2 + 6 передач), Феррелл (0), Джеймс (0), Толливер (0).

Новый Орлеан – Денвер 106:113 (28:37, 28:26, 26:31, 24:19)

Новый Орлеан

Уильямсон (15), Ингрэм (13), Холидэй (12 + 9 передач), Болл (9 + 6 передач), Фэйворс (9 + 8 подборов) – старт; Редик (18), Харт (15 + 13 подборов), Мур (10), Окафор (4), Хэйс (1), Джексон (0), Александер-Уокер (0).

Денвер

Йокич (27 + 12 подборов + 7 передач), Крэйг (15 + 10 подборов), Грант (14 + 9 подборов), Бартон (13), Харрис (6) – старт; Портер (15 + 10 подборов), Моррис (10), Бизли (10), Дозьер (3), Чанчар (0), Вандербилт (0), Эрнангомес (0).

Миннесота – Хьюстон 124:131 (26:36, 34:27, 24:31, 40:37)

Миннесота

Таунс (30 + 12 подборов), Уиггинс (28), Окоги (17), Ковингтон (10 + 7 подборов), Напьер (9) – старт; Маклафлин (8), Крэбб (8), Калвер (7), Бэйтс-Диоп (5 + 6 передач), Дженг (2).

Хьюстон

Уэстбрук (45 + 10 передач), Капела (18 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Харден (12), Маклемор (3), Такер (2) – старт; Гордон (27), Риверс (16), Хауз (8).

Сан-Антонио – Финикс 99:103 (28:22, 16:34, 28:22, 27:25)

Сан-Антонио

Дерозан (30 + 8 подборов), Олдридж (16), Форбс (7), Мюррей (6), Лайлс (3 + 8 подборов) – старт; Уайт (13 + 4 блок-шота), Уокер (9), Миллс (7), Гэй (6), Пелтль (2), Белинелли (0).

Финикс

Букер (35 + 10 передач + 6 потерь), Шарич (20), Убре (16 + 9 подборов), Рубио (11), Эйтон (10 + 11 подборов) – старт; Бриджес (8 + 7 подборов), Джером (3), Картер (0), Окобо (0).

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь