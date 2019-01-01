НБА: Атланта Леня уступила Оклахоме, Мемфис уверенно обыграл Детройт Михайлюка
Шарлотт – Милуоки 103:116 (31:24, 24:26, 23:28, 25:38)
Шарлотт
Грэм (19 + 7 подборов), Розир (13), Зеллер (8), Батюм (5), Вашингтон (3) – старт; Монк (31), Марв. Уильямс (18), Бриджес (3), Эрнангомес (3), Бийомбо (0).
Милуоки
Я. Адетокумбо (30 + 16 подборов + 6 передач), Бледсоу (20), Миддлтон (14 + 9 подборов), Б. Лопес (12), Мэттьюз (2) – старт; Хилл (16), Корвер (9), Дивинченцо (8 + 7 подборов), Ильясова (3), Коннотон (2), Т. Адетокумбо (0), Бендер (0).
Орландо – Бостон 98:109 (30:24, 27:29, 20:29, 21:27)
Орландо
Фурнье (30), Вучевич (17 + 12 подборов), Гордон (12), Фульц (6), Берч (6 + 9 подборов) – старт; Картер-Уильямс (8), Росс (8), Айванду (6), Бамба (5).
Бостон
Уокер (37 + 6 передач), Хэйворд (22 + 14 подборов + 5 потерь), Тайс (16), Г. Уильямс (9), Смарт (7 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Уонамейкер (8), Грин (7), Оджелей (3), Пуарье (0).
Детройт – Мемфис 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)
Детройт
Роуз (22 + 8 передач), Джексон (14 + 6 передач), Михайлюк (14), Макер (11 + 8 подборов), Думбуя (5) – старт; Вуд (20), Гэллоуэй (14), М-ф Моррис (9), Кинг (3), Фрэйзер (0).
Мемфис
Джарен Джексон (29), Брукс (27), Морэнт (16 + 12 передач + 5 потерь), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Краудер (0 + 7 подборов) – старт; Кларк (15 + 11 подборов), Мелтон (14), Хилл (8), Андерсон (6), Джонс (2), Аллен (0)
Нью-Йорк – Торонто 112:118 (28:20, 25:36, 26:29, 33:33)
Нью-Йорк
М-с Моррис (21 + 10 подборов), Рэндл (20 + 11 подборов), Пэйтон (13 + 11 передач), Буллок (11), Гибсон (4) – старт; Дотсон (21), Портис (12), Робинсон (6), Ниликина (2), Нокс (2).
Торонто
Лаури (26), Сиакам (23 + 7 подборов), Ванвлит (16 + 9 передач), Ануноби (7), Марк Газоль (6 + 9 подборов) – старт; Пауэлл (16), Ибака (14), Дэвис (5), Холлис-Джефферсон (5).
Майами – Клипперс 117:122 (30:22, 35:41, 20:38, 32:21)
Майами
Батлер (20 + 8 подборов + 7 передач), Хирро (19), Адебайо (18 + 8 подборов + 9 передач), Робинсон (16), Ленард (7) – старт; Олиник (19 + 9 подборов), Уэйтерс (14), Джонс (4), Джонсон (0).
Клипперс
Ленард (33 + 10 подборов + 10 передач), Шэмет (22 + 6 передач), Харклесс (5), Зубац (4 + 8 подборов), Робинсон (0) – старт; Уильямс (16 + 7 передач), Харрелл (15 + 11 подборов), Грин (14 + 10 подборов), Паттерсон (12), Макгрудер (1).
Оклахома-Сити – Атланта 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21)
Оклахома-Сити
Галлинари (25), Гилджес-Александер (24 + 6 передач), Пол (18), Ноэл (10 + 8 подборов), Дорт (5) – старт; Шредер (21 + 8 передач), Мускала (14), Бэйзли (11), Диалло (9 + 9 подборов), Бертон (3), Херви (0).
Атланта
Коллинз (28), Янг (26 + 16 передач), Хантер (10), Хертер (5), Фернанду (0) – старт; Реддиш (20), Тиг (9), Гудвин (4), Джонс (4), Браун (3), Картер (2), Грэм (0), Лень (0).
Чикаго – Сакраменто 81:98 (21:29, 23:25, 25:21, 12:23)
Чикаго
Лавин (21), Данн (10 + 6 передач), Янг (10 + 8 подборов), Саторански (8), Корнет (4) – старт; Хатчисон (11), Уайт (8), Арчидиаконо (3), Харрисон (2), Валентайн (2), Фелисио (2 + 9 подборов), Мокока (0).
Сакраменто
Барнс (19), Фокс (18 + 7 передач), Бьелица (13 + 7 подборов), Богданович (12), Дедмон (2) – старт; Хилд (21 + 8 подборов), Джозеф (6), Бэйзмор (3), Гай (2), Джайлз (2 + 6 передач), Феррелл (0), Джеймс (0), Толливер (0).
Новый Орлеан – Денвер 106:113 (28:37, 28:26, 26:31, 24:19)
Новый Орлеан
Уильямсон (15), Ингрэм (13), Холидэй (12 + 9 передач), Болл (9 + 6 передач), Фэйворс (9 + 8 подборов) – старт; Редик (18), Харт (15 + 13 подборов), Мур (10), Окафор (4), Хэйс (1), Джексон (0), Александер-Уокер (0).
Денвер
Йокич (27 + 12 подборов + 7 передач), Крэйг (15 + 10 подборов), Грант (14 + 9 подборов), Бартон (13), Харрис (6) – старт; Портер (15 + 10 подборов), Моррис (10), Бизли (10), Дозьер (3), Чанчар (0), Вандербилт (0), Эрнангомес (0).
Миннесота – Хьюстон 124:131 (26:36, 34:27, 24:31, 40:37)
Миннесота
Таунс (30 + 12 подборов), Уиггинс (28), Окоги (17), Ковингтон (10 + 7 подборов), Напьер (9) – старт; Маклафлин (8), Крэбб (8), Калвер (7), Бэйтс-Диоп (5 + 6 передач), Дженг (2).
Хьюстон
Уэстбрук (45 + 10 передач), Капела (18 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Харден (12), Маклемор (3), Такер (2) – старт; Гордон (27), Риверс (16), Хауз (8).
Сан-Антонио – Финикс 99:103 (28:22, 16:34, 28:22, 27:25)
Сан-Антонио
Дерозан (30 + 8 подборов), Олдридж (16), Форбс (7), Мюррей (6), Лайлс (3 + 8 подборов) – старт; Уайт (13 + 4 блок-шота), Уокер (9), Миллс (7), Гэй (6), Пелтль (2), Белинелли (0).
Финикс
Букер (35 + 10 передач + 6 потерь), Шарич (20), Убре (16 + 9 подборов), Рубио (11), Эйтон (10 + 11 подборов) – старт; Бриджес (8 + 7 подборов), Джером (3), Картер (0), Окобо (0).
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