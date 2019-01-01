Данк Секстона - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 22 января.

Коллин Секстон Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Дамиана Лилларда, Джареда Дадли, Коллина Секстона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также шикарный данк Гордона и феноменальный полет Фокса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего дня в НБА.