Данк Секстона - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 22 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Дамиана Лилларда, Джареда Дадли, Коллина Секстона и других звездных баскетболистов.
Смотрите также шикарный данк Гордона и феноменальный полет Фокса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего дня в НБА.
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