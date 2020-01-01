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НБА: Лейкерс обыграли Бруклин, Кливленд уступил Вашингтону

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за четверг, 23 января.
НБА: результаты матчей за 23 января
НБА: результаты матчей за 23 января
Getty Images

Кливленд - Вашингтон 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24)

Кливленд: Секстон (29), Лав (21), Гарлэнд (13), Осман (9), Томпсон (6) - старт; Нэнс (22 + 12 подборов), Маккинни (7), Хенсон (3), Экзам (2), Деллаведова (0).

Вашингтон: Бил (36 + 8 передач), Томас (13), Брайант (9), Маинми (7 + 7 подборов), Пэйтон (0) - старт; Смит (17), Бертанс (17), Бонга (9), Браун (8 + 8 подборов), Макрэй (4), Пасечник (4), Уильямс (0).

Бруклин - Лейкерс 113:128 (35:38, 35:37, 24:29, 19:24)

Бруклин: Ирвинг (20), Принс (18), Динуидди (7 + 7 подборов + 13 передач), Аллен (7 + 8 подборов), Харрис (6) - старт; Леверт (16), Чендлер (15), Темпл (11), Куруц (8), Пинсон (5), Чиозза (0), Муса (0), Луваву-Кабарро (0).

Лейкерс: Джеймс (27 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Дэвис (16 + 11 подборов), Грин (14), Ховард (14 + 12 подборов), Брэдли (2) - старт; Кузма (16), Колдуэлл-Поуп (11), Карузо (8), Дадли (8), Рондо (7 + 10 передач), Дэниелс (3), Кук (2).

Портленд - Даллас 125:133 (37:45, 26:33, 27:25, 35:30)

Портленд: Лиллард (47 + 8 передач + 5 потерь), Ариза (21 + 7 подборов), Энтони (16 + 11 подборов), Уайтсайд (14 + 10 подборов), Саймонс (5) - старт; Трент (20), Свэниган (2), Хезоня (0).

Даллас: Дончич (27 + 9 передач), Порзингис (20), Сет Карри (17), Хардуэй (11), Финни-Смит (11 + 10 подборов) - старт; Брансон (17), Клебер (15), Райт (9 + 8 подборов), Джексон (6).

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Теги: NBA, НБА, баскетбол, результаты матчей
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