НБА назвала стартовые пятерки на Матч всех звезд-2020

Самые лучшие баскетболисты попали на Матч всех звезд НБА.

Леброн Джеймс и Джеймс Харден - в стартовых пятерках Матча всех звезд Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация огласила стартовые пятерки на Матч всех звезд-2020.

Так, в стартовую пятерку Восточной конференции вошли: Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс), Паскаль Сиакам (Торонто Рэпторс), Джоэл Эмбиид (Филадельфия Сиксерс), Кемба Уокер (Бостон Селтикс) и Трей Янг (Атланта Хокс).

Стартовый состав Западной конференции выглядит следующим образом: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис (оба Лос-Анджелес Лейкерс), Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс), Лука Дончич (Даллас Маверикс), Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс).

Капитанами команд стали Адетокунбо и Джеймс, которые были капитанами на Матче всех звезд-2019. В тот раз победу праздновала команда Леброна (178:164). Предлагаем вам также посмотреть видео обзор того поединка.

Отметим, что матч всех звезд пройдет в ночь с 16 на 17 февраля в Чикаго на домашней арене клуба Чикаго Буллз. Эта игра станет 69-м матчем всех звезд в истории НБА.

Ранее сообщалось, что стали известны стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги.