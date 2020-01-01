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НБА назвала стартовые пятерки на Матч всех звезд-2020

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Самые лучшие баскетболисты попали на Матч всех звезд НБА.
Леброн Джеймс и Джеймс Харден - в стартовых пятерках Матча всех звезд
Леброн Джеймс и Джеймс Харден - в стартовых пятерках Матча всех звезд
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация огласила стартовые пятерки на Матч всех звезд-2020.

Так, в стартовую пятерку Восточной конференции вошли: Яннис Адетокунбо (Милуоки Бакс), Паскаль Сиакам (Торонто Рэпторс), Джоэл Эмбиид (Филадельфия Сиксерс), Кемба Уокер (Бостон Селтикс) и Трей Янг (Атланта Хокс).

Стартовый состав Западной конференции выглядит следующим образом: Леброн Джеймс и Энтони Дэвис (оба Лос-Анджелес Лейкерс), Кавай Леонард (Лос-Анджелес Клипперс), Лука Дончич (Даллас Маверикс), Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс).

Капитанами команд стали Адетокунбо и Джеймс, которые были капитанами на Матче всех звезд-2019.  В тот раз победу праздновала команда Леброна (178:164). Предлагаем вам также посмотреть видео обзор того поединка.

Отметим, что матч всех звезд пройдет в ночь с 16 на 17 февраля в Чикаго на домашней арене клуба Чикаго Буллз. Эта игра станет 69-м матчем всех звезд в истории НБА.

Ранее сообщалось, что стали известны стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги.

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Теги: баскетбол, НБА, Матч всех звезд, NBA
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