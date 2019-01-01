Шикарный данк Гордона и феноменальный полет Фокса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 22 января.

Де’Аарон Фокс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джарена Джексона, Аарона Гордона, Де’Аарона Фокса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также мощный данк Леонарда, который стал лучшим моментом предыдущего дня в НБА.