Михайлюк набрал 13 очков в победном матче Детройта

Украинец вышел на паркет в стартовой пятерке.

В среду, 22 января, в США состоялись матчи регулярного чемпионата НБА, в одном из которых Детройт Пистонс принимал Сакраменто Кингз.

Участие в поединке принял украинский свингмен Пистонс Святослав Михайлюк, который попал в стартовую пятерку. Михайлюк провел на паркете 29:08 и за это время набрал 13 очков (1/1 2-очковых, 2/3 трехочковых, 5/5 штрафных).

Также украинец записал себе в актив 3 подбора, 1 перехват и 1 блокшот, а также допустил 4 фола и 3 потери.

Отметим, что Детройт обыграл Сакраменто со счетом 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)

Детройт: Роуз (22 + 11 передач), Михайлюк (13), М-ф Моррис (13 + 11 подборов), Макер (10 + 10 подборов), Снелл (6) - старт; Вуд (23), Джексон (22), Гэллоуэй (14), Думбуя (4 + 8 подборов), Боун (0), Кинг (0).

Сакраменто: Фокс (22), Хилд (14), Бьелица (14 + 9 подборов), Дедмон (13 + 10 подборов), Барнс (8 + 8 подборов) - старт; Богданович (19), Бэйзмор (7), Джозеф (3), Джайлз (3), Феррелл (2), Джеймс (1), Джеффрис (0), Толливер (0).

Вашему вниманию результаты всех матчей минувшего игрового дня НБА.