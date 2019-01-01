НБА: Детройт с Михайлюком обыграл Сакраменто, Атланта с Ленем - Клипперс
Торонто - Филадельфия 107:95 (26:35, 24:15, 26:22, 31:23)
Торонто: Ванвлит (22 + 8 передач), Сиакам (18 + 15 подборов), Марк Газоль (17), Лаури (16), Ануноби (0) - старт; Пауэлл (18 + 8 подборов), Ибака (16 + 7 подборов), Маккоу (0), Дэвис (0), Холлис-Джефферсон (0).
Филадельфия: Харрис (22), Симмонс (17 + 10 подборов + 8 передач + 8 потерь), Тайбулл (13), Хорфорд (7 + 10 подборов + 7 передач), Ричардсон (0) - старт; Коркмаз (17), Милтон (9), Скотт (6), Нето (3), Пелл (1), Эннис (0).
Орландо - Оклахома-Сити 114:120 (21:24, 30:36, 38:32, 25:28)
Орландо: Вучевич (24 + 11 подборов), Гордон (14 + 8 подборов), Фурнье (12 + 6 передач + 7 потерь), Фульц (11 + 6 передач), Айванду (6) - старт; Росс (26), Картер-Уильямс (15), Берч (4), Бамба (2), Кларк (0).
Оклахома-Сити: Пол (19 + 6 передач), Гилджес-Александер (18 + 12 подборов), Ноэл (14 + 7 подборов), Галлинари (12), Дорт (6) - старт; Шредер (31 + 9 передач), Мускала (14), Диалло (4), Бэйзли (2).
Детройт - Сакраменто 127:106 (26:27, 31:23, 36:25, 34:31)
Детройт: Роуз (22 + 11 передач), Михайлюк (13), М-ф Моррис (13 + 11 подборов), Макер (10 + 10 подборов), Снелл (6) - старт; Вуд (23), Джексон (22), Гэллоуэй (14), Думбуя (4 + 8 подборов), Боун (0), Кинг (0).
Сакраменто: Фокс (22), Хилд (14), Бьелица (14 + 9 подборов), Дедмон (13 + 10 подборов), Барнс (8 + 8 подборов) - старт; Богданович (19), Бэйзмор (7), Джозеф (3), Джайлз (3), Феррелл (2), Джеймс (1), Джеффрис (0), Толливер (0).
Нью-Йорк - Лейкерс 92:100 (25:28, 23:20, 22:28, 22:24)
Нью-Йорк: М-с Моррис (20), Рэндл (16 + 8 подборов + 6 передач), Гибсон (12), Пэйтон (8 + 9 передач + 5 потерь), Буллок (5) - старт; Дотсон (17), Нокс (5), Портис (5), Робинсон (4 + 12 подборов), Смит (0), Ниликина (0).
Лейкерс: Дэвис (28), Джеймс (21 + 5 перехватов), Макги (6), Брэдли (4), Грин (3) - старт; Колдуэлл-Поуп (13), Кузма (10 + 7 подборов), Рондо (8), Ховард (5 + 12 подборов), Карузо (2).
Майами - Вашингтон 134:129 OT (30:27, 39:23, 21:33, 28:35, 16:11)
Майами: Батлер (24 + 7 подборов + 10 передач), Нанн (14), Робинсон (13), Адебайо (6 + 8 подборов), Ленард (3) - старт; Хирро (25), Драгич (22 + 10 передач), Олиник (14), Джонсон (7), Джонс (6).
Вашингтон: Бил (38 + 9 подборов), Томас (14), Маинми (10 + 10 подборов), Бонга (5), Пэйтон (2) - старт; Бертанс (24), Макрэй (14), Браун (9), Смит (7), Брайант (6), Уильямс (0).
Атланта - Клипперс 102:95 (16:32, 25:28, 28:15, 33:20)
Атланта: Коллинз (33 + 16 подборов), Хертер (12 + 7 подборов), Хантер (8), Фернанду (6 + 9 подборов), Тиг (3 + 8 передач) - старт; Гудвин (19), Реддиш (10 + 8 подборов), Лень (7 + 7 подборов), Картер (3), Грэм (1), Джонс (0).
Клипперс: Уильямс (18 + 7 передач), Шэмет (13), Зубац (11), Харклесс (6), Мэнн (1) - старт; Харрелл (30 + 7 подборов), Макгрудер (7), Робинсон (3), Грин (3), Паттерсон (2), Уолтон (1).
Бостон - Мемфис 119:95 (25:27, 33:17, 41:19, 20:32)
Бостон: Тейтум (23 + 7 подборов), Тайс (14), Смарт (12 + 6 передач), Хэйворд (12), Уокер (8) - старт; Кантер (13 + 8 подборов), Уонамейкер (10), Грин (9), Эдвардс (7), Оджелей (7), Г. Уильямс (2), Пуарье (2).
Мемфис: Валанчюнас (16 + 13 подборов), Джарен Джексон (13 + 4 блок-шота), Брукс (6), Краудер (3), Морэнт (2) - старт; Хилл (13), Аллен (10), Андерсон (10), Кларк (9), Мелтон (8), Джонс (3), Гудурич (2).
Хьюстон - Денвер 121:105 (35:28, 25:15, 32:28, 29:34)
Хьюстон: Уэстбрук (28 + 16 подборов + 8 передач + 5 потерь), Харден (27), Капела (14 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Такер (8 + 9 подборов), Маклемор (2) - старт; Гордон (25), Риверс (11), Клемонс (2), Хауз (2), Хартенштайн (2), Фрэйзер (0), Сефолоша (0).
Денвер: Йокич (19 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь), Грант (17 + 7 подборов), Крэйг (14 + 7 подборов), Моррис (11), Бартон (8 + 6 передач) - старт; Дозьер (15), Бизли (12), Эрнангомес (4), Чанчар (3), Вандербилт (2).
Чикаго - Миннесота 117:110 (35:26, 24:26, 22:27, 36:31)
Чикаго: Лавин (25), Маркканен (21), Корнет (15), Данн (14 + 7 подборов), Саторански (2) - старт; Уайт (12), Фелисио (12 + 10 подборов), Хатчисон (9), Янг (6), Арчидиаконо (1).
Миннесота: Таунс (40), Уиггинс (25 + 9 передач + 5 потерь), Напьер (16 + 7 подборов), Ковингтон (9 + 7 подборов), Калвер (3) - старт; Маклафлин (5), Крэбб (5), Бэйтс-Диоп (4), Дженг (3 + 7 подборов), Окоги (0).
Финикс - Индиана 87:112 (24:30, 24:24, 17:29, 22:29)
Финикс: Убре (17 + 9 подборов), Букер (16), Эйтон (10 + 8 подборов), Рубио (7), Шарич (4) - старт; Окобо (11), Бриджес (9), Картер (6), Диалло (5), Джером (2).
Индиана: Уоррен (25), Сабонис (24 + 13 подборов), Тернер (9 + 7 подборов + 4 блок-шота), Брогдон (5), Лэмб (4) - старт; Макдермотт (12), Дж. Холидэй (11), Макконнелл (10 + 11 передач), А. Холидэй (7), Самнер (3), Сэмпсон (2), Битадзе (0).
Новый Орлеан - Сан-Антонио 117:121 (24:31, 27:29, 31:34, 35:27)
Новый Орлеан: Ингрэм (22), Уильямсон (22 + 7 подборов + 5 потерь), Болл (14 + 8 подборов + 12 передач), Холидэй (12), Фэйворс (11 + 10 подборов) - старт; Редик (10), Харт (10), Хэйс (9), Мур (5), Александер-Уокер (2), Джексон (0), Мелли (0).
Сан-Антонио: Олдридж (32 + 14 подборов), Дерозан (20), Мюррей (13), Форбс (11), Лайлс (5) - старт; Уайт (12 + 7 передач), Миллс (8), Белинелли (8), Уокер (6), Пелтль (6), Гэй (0).
Голден Стэйт - Юта 96:129 (17:31, 26:34, 26:35, 27:29)
Голден Стэйт: Расселл (24), Робинсон (10), Ли (6), Грин (5), Коули-Стайн (2) - старт; Паскалл (11), Беркс (7), Крисс (2), Спеллмен (2), Эванс (0), Пул (0).
Юта: Митчелл (23), Гобер (22 + 15 подборов), Богданович (18), Инглс (11 + 8 передач), О'Нил (4 + 8 подборов + 6 передач) - старт; Кларксон (9), Ньянг (6), Конли (4), Брэдли (3).
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