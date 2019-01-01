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Первый номер драфта-2019 проведет дебютный матч в НБА

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Зайон Уильямсон восстановился после травмы колена.
Зайон Уильямсон
Зайон Уильямсон
Getty Images

Завтра, 23 января, тяжелый форвард Нью-Орлеана Зайон Уильямсон проведет дебютный матч в НБА. Его команда встретится с Сан-Антонио.

Отметим, что первый номер драфта-2019 пропустил более половины сезона из-за травмы колена. Изначально Уильямсон планировал вернутся на паркет через восемь недель, но срок постоянно откладывался.

Отметим, что матч Нью-Орлеан - Сан Антонио состоится в 04:30 по киевскому времени.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Зайон Уильямсон
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