Мощный данк Леонарда - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 21 января.

Кавай Леонард Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата, в рамках которого состоялся только один матч между Клипперс и Далласом.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Кристапса Порзингиса, Кавая Леонарда, Луки Дончича и других звездных баскетболистов.

Смотрите также отличный данк Джонса, который стал лучшим моментом другого дня в НБА.