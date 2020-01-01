НБА: Клипперс одержал победу над Далласом
Вашему вниманию результат матча регулярного чемпионата НБА за вторник, 21 января.
Даллас – Клипперс 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28)
Даллас: Дончич (36 + 10 подборов + 9 передач), Хардуэй (13), Порзингис (10 + 9 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл (1) – старт; Марьянович (12 + 7 подборов), Сет Карри (8), Клебер (8), Брансон (6), Бареа (3), Райт (2).
Клипперс: Ленард (36 + 11 подборов), Шэмет (18), Беверли (9), Зубац (9 + 9 подборов), Харклесс (0) – старт; Уильямс (16), Харрелл (12 + 9 подборов), Грин (6 + 10 подборов), Макгрудер (4), Робинсон (0), Паттерсон (0).
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