Переключиться на мобильную версию

НБА: Клипперс одержал победу над Далласом

Комментариев: 0
Вашему вниманию результат матча регулярного чемпионата НБА за вторник, 21 января.
НБА: результат матча за 22 января
НБА: результат матча за 22 января
Getty Images

Даллас – Клипперс 107:110 (24:24, 25:36, 29:22, 29:28)

Даллас: Дончич (36 + 10 подборов + 9 передач), Хардуэй (13), Порзингис (10 + 9 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл (1) – старт; Марьянович (12 + 7 подборов), Сет Карри (8), Клебер (8), Брансон (6), Бареа (3), Райт (2).

Клипперс: Ленард (36 + 11 подборов), Шэмет (18), Беверли (9), Зубац (9 + 9 подборов), Харклесс (0) – старт; Уильямс (16), Харрелл (12 + 9 подборов), Грин (6 + 10 подборов), Макгрудер (4), Робинсон (0), Паттерсон (0).

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь