Михайлюк: Надеюсь, я останусь в Детройте

Украинский баскетболист признался, что старается показывать разноплановую игру.

Атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк прокомментировал свое выступление в нынешнем сезоне.

“Я знаю, что НБА - это бизнес. Рано или поздно игроков обменивают. Это является частью бизнеса НБА. Я должен продолжать делать свое дело и усердно работать.

Надеюсь, я останусь в Детройте. Я стараюсь показывать разноплановую игру, оказывать некоторое влияние на защиту и атаку.

Проведя в лиге несколько лет, вы больше узнаете об игре и о том, как построена игра в защите по сравнению с NCAA“, - отметил украинец.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк оказался среди пяти лучших в НБА по проценту трехочковых.