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Михайлюк: Надеюсь, я останусь в Детройте

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Украинский баскетболист признался, что старается показывать разноплановую игру.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк прокомментировал свое выступление в нынешнем сезоне.

“Я знаю, что НБА - это бизнес. Рано или поздно игроков обменивают. Это является частью бизнеса НБА. Я должен продолжать делать свое дело и усердно работать.

Надеюсь, я останусь в Детройте. Я стараюсь показывать разноплановую игру, оказывать некоторое влияние на защиту и атаку.

Проведя в лиге несколько лет, вы больше узнаете об игре и о том, как построена игра в защите по сравнению с NCAA“, - отметил украинец.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк оказался среди пяти лучших в НБА по проценту трехочковых.

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Теги: баскетбол, Святослав Михайлюк, НБА, NBA, Детройт
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Источник: freep.com

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