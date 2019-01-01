Адетокунбо набрал 10 000 очков в НБА

Разыгрывающий Милуоки стал шестым самым молодым игроком по этому достижению.

В рамках очередного игрового дня в НБА Милуоки Бакс обыграл Чикаго Буллз со счетом 11:98.

Разыгрывающий Бакс Яннис Адетокунбо вновь стал героем своей команды, оформив трипл-дабл - 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

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Очки, которые Яннис набрал в этом матче, позволили ему совершить еще одно достижение - набрать 10 тысяч очков в НБА. 25-летнему баскетболист стал седьмым игроком в истории Милуоки и шестым самым молодым игроком НБА, кто достиг данной отметки.

Быстрее него данное количество очков набирали Леброн Джеймс (23 года 58 дней), Кевин Дюрант (23, 209) Коби Брайант (24, 189), Кармело Энтони (24, 251) и Трэйси Макгрэди (24, 270).

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.