Отличный данк Джонса - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 19 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Мэйсона Пламли, Малкольма Брогдона, Деррика Джонса и других звездных баскетболистов.
Смотрите также крутой данк Мюррея и роскошный аллей-уп Моранта, которые попали в подборку лучших моментов другого дня в НБА.
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