Отличный данк Джонса - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 19 января.

Деррик Джонс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Мэйсона Пламли, Малкольма Брогдона, Деррика Джонса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также крутой данк Мюррея и роскошный аллей-уп Моранта, которые попали в подборку лучших моментов другого дня в НБА.