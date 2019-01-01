НБА: Майами уступил Сан-Антонио, Индиана победила Денвер
Сан-Антонио – Майами 107:102 (28:31, 32:23, 26:30, 21:18)
Сан-Антонио: Олдридж (21), Дерозан (20 + 9 подборов + 9 передач), Лайлс (9), Мюррей (7), Форбс (2) – старт; Миллс (18), Белинелли (12 + 7 подборов), Уайт (11 + 6 передач), Уокер (7), Пелтль (0).
Майами: Адебайо (21 + 16 подборов + 6 передач), Нанн (18), Батлер (16 + 6 передач), Робинсон (12), Ленард (5) – старт; Драгич (19), Джонс (6), Джонсон (5), Хирро (0), Олиник (0).
Денвер – Индиана 107:115 (21:15, 29:29, 31:30, 26:41)
Денвер: Йокич (30 + 10 подборов), Грант (16), Бартон (16 + 7 подборов), Крэйг (8), Моррис (2) – старт; Пламли (13), Портер (10 + 8 подборов), Дозьер (8), Бизли (2), Эрнангомес (2).
Индиана: Брогдон (22 + 8 передач), Уоррен (22), Сабонис (22 + 15 подборов + 10 передач + 5 потерь), Тернер (3), Лэмб (0) – старт; Макдермотт (24), Дж. Холидэй (14), Макконнелл (4 + 7 передач), Битадзе (4), А. Холидэй (0).
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