Михайлюк оказался среди пяти лучших в НБА по проценту трехочковых

Процент трехочковых попаданий Святослава Михайлюка составил 44,5.

Свингмен Детройта Святослав Михайлюк оказался в пятерке лучших по процентному показателю трехочковых попаданий.

Украинец делает точные броски в 44,5 процентах случаев при 4,6 попытках в среднем за матч.

Лучшие в НБА по проценту трехочковых:

1. Джордж Хилл (Милуоки) – 53,3%

2. Джей Джей Редик (Нью-Орлеан) – 46,5%

3. Маркус Моррис (Нью-Йорк) – 45,9%

4. Майерс Ленард (Майами) – 45,7%

5. Святослав Михайлюк (Детройт) – 44,5%

Ранее сообщалось, что в матче против Аталанты Михайлюк установил два личных рекорда.