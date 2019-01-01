Михайлюк оказался среди пяти лучших в НБА по проценту трехочковых
Процент трехочковых попаданий Святослава Михайлюка составил 44,5.
Свингмен Детройта Святослав Михайлюк оказался в пятерке лучших по процентному показателю трехочковых попаданий.
Украинец делает точные броски в 44,5 процентах случаев при 4,6 попытках в среднем за матч.
Лучшие в НБА по проценту трехочковых:
1. Джордж Хилл (Милуоки) – 53,3%
2. Джей Джей Редик (Нью-Орлеан) – 46,5%
3. Маркус Моррис (Нью-Йорк) – 45,9%
4. Майерс Ленард (Майами) – 45,7%
5. Святослав Михайлюк (Детройт) – 44,5%
Ранее сообщалось, что в матче против Аталанты Михайлюк установил два личных рекорда.
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