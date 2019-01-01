Переключиться на мобильную версию

Михайлюк оказался среди пяти лучших в НБА по проценту трехочковых

Комментариев: 0
Процент трехочковых попаданий Святослава Михайлюка составил 44,5.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Свингмен Детройта Святослав Михайлюк оказался в пятерке лучших по процентному показателю трехочковых попаданий.

Украинец делает точные броски в 44,5 процентах случаев при 4,6 попытках в среднем за матч.

Лучшие в НБА по проценту трехочковых:

1. Джордж Хилл (Милуоки) – 53,3%

2. Джей Джей Редик (Нью-Орлеан) – 46,5%

3. Маркус Моррис (Нью-Йорк) – 45,9%

4. Майерс Ленард (Майами) – 45,7%

5. Святослав Михайлюк (Детройт) – 44,5%

Ранее сообщалось, что в матче против Аталанты Михайлюк установил два личных рекорда.

Поделись:
Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, НБА
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь