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Михайлюк установил два личных рекорда в матче против Атланты

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Защитник был одним из лучших на площадке.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинец Святослав Михайлюк начал встречу Детройта против Атланты на скамейке запасных, но это не помешало ему стать одним из самых результативных игроков встречи.

Свингмен провел на паркете без малого 29 минут и успел набрать 25 очков. Данный показатель является рекордным для украинца в карьере.

Кроме того, для этого ему понадобилось 11 бросков, из которых он реализовал 9, что также является рекордным показателем. 5 точных трехочковых (из 7) – повторение личного рекорда.

Стоит отметить, что украинский легионер в стане Атланты Алексей Лень в матче участия не принимал. 

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