НБА: Детройт справился с Атлантой, Милуоки разгромил Бруклин
Новый Орлеан – Клипперс 130:133 (35:33, 45:39, 30:30, 20:31)
Новый Орлеан: Фэйворс (22 + 11 подборов), Ингрэм (21 + 7 подборов + 6 передач), Редик (19), Болл (18 + 10 подборов + 11 передач + 6 потерь), Харт (9 + 10 подборов) – старт; Хэйс (14), Александер-Уокер (10), Мур (9), Джексон (8), Мелли (0).
Клипперс: Ленард (39 + 6 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Шэмет (11), Беверли (9 + 6 передач), Макгрудер (4), Зубац (3) – старт; Уильямс (32), Харрелл (24), Грин (6), Робинсон (3), Паттерсон (2), Мэнн (0).
Бруклин – Милуоки 97:117 (22:30, 20:27, 29:36, 26:24)
Бруклин: Ирвинг (17 + 6 передач), Принс (13), Динуидди (11), Куруц (6), Аллен (5 + 10 подборов + 4 блок-шота) – старт; Клэкстон (14), Луваву-Кабарро (10), Чендлер (8), Муса (7), Леверт (6), Чиозза (0), Пинсон (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов + 8 потерь), Миддлтон (20), Б. Лопес (12 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Мэттьюз (11), Бледсоу (8) – старт; Дивинченцо (11), Корвер (10), Хилл (6), Бендер (6), Браун (2), Ильясова (2), Коннотон (0), Уилсон (0).
Бостон – Финикс 119:123 (20:26, 31:34, 25:27, 43:36)
Бостон: Смарт (37 + 8 передач), Тейтум (26 + 10 подборов), Хэйворд (22 + 7 подборов + 7 передач), Тайс (12), Г. Уильямс (0) – старт; Кантер (8), Грин (6), Уонамейкер (4), Уотерс (4), Оджелей (0).
Финикс: Букер (39 + 10 подборов + 9 передач), Бриджес (26), Эйтон (26 + 15 подборов), Шарич (13 + 11 подборов), Рубио (8 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Картер (6), Бэйнс (3), Диалло (2), Джером (0), Окобо (0).
Атланта – Детройт 103:136 (29:36, 26:35, 21:32, 27:33)
Атланта: Коллинз (20), Хантер (19), Янг (16 + 8 подборов + 7 передач), Реддиш (7), Хертер (2) – старт; Тиг (15 + 7 передач + 5 потерь), Картер (5), Грэм (5), Бембри (4), Фернанду (4), Джонс (4), Гудвин (2).
Детройт: Роуз (27 + 9 передач), Драммонд (16 + 17 подборов + 5 перехватов), Снелл (8), Браун (5), Думбуя (4) – старт; Михайлюк (25), М-ф Моррис (22), Гэллоуэй (14), Вуд (10 + 7 подборов), Макер (3), Фрэйзер (2 + 7 передач + 6 потерь).
Нью-Йорк – Филадельфия 87:90 (25:28, 21:24, 23:18, 18:20)
Нью-Йорк: М-с Моррис (20), Буллок (14), Рэндл (14 + 12 подборов + 5 потерь), Гибсон (11), Пэйтон (10 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Робинсон (6 + 7 подборов), Ниликина (5), Нокс (4), Портис (3), Трир (0).
Филадельфия: Симмонс (21 + 7 подборов + 8 передач), Ричардсон (18 + 7 потерь), Харрис (15 + 8 подборов), Тайбулл (5), Хорфорд (4 + 7 подборов) – старт; Коркмаз (17), Эннис (6), Нето (4), Скотт (0), Пелл (0).
Чикаго – Кливленд 118:116 (31:33, 25:40, 31:29, 31:14)
Чикаго: Лавин (42 + 5 перехватов), Маркканен (17), Корнет (11), Данн (10), Саторански (6 + 8 передач) – старт; Уайт (11), Янг (7), Харрисон (6), Хатчисон (4), Арчидиаконо (2), Фелисио (2).
Кливленд: Лав (29 + 6 передач), Секстон (26 + 7 подборов), Гарлэнд (16 + 8 потерь), Осман (16), Томпсон (14 + 8 подборов) – старт; Маккинни (9), Нэнс (4), Экзам (2), Деллаведова (0).
Миннесота – Торонто 112:122 (39:32, 23:26, 22:31, 28:33)
Миннесота: Калвер (26), Ковингтон (22 + 8 подборов), Уиггинс (18 + 10 подборов + 11 передач), Таунс (12 + 6 передач), Напьер (2 + 6 передач) – старт; Дженг (12 + 7 подборов), Окоги (9), Бэйтс-Диоп (5), Маклафлин (4), Белл (2), Рид (0).
Торонто: Ванвлит (29), Лаури (28 + 7 подборов), Сиакам (14 + 4 блок-шота), Марк Газоль (4), Ануноби (2) – старт; Пауэлл (20), Ибака (12), Холлис-Джефферсон (9), Маккоу (2), Буше (2), Томас (0), Дэвис (0), Джонсон (0).
Голден Стэйт – Орландо 109:95 (28:25, 25:27, 29:19, 27:24)
Голден Стэйт: Расселл (26 + 12 передач), Паскалл (20 + 9 подборов), Беркс (11), Коули-Стайн (10), Ли (9) – старт; Пул (21), Спеллмен (8), Крисс (4 + 7 подборов), Боумэн (0).
Орландо: Фульц (23), Вучевич (13 + 13 подборов), Фурнье (12), Гордон (11), Берч (6) – старт; Росс (10), Картер-Уильямс (7), Бамба (6 + 7 подборов + 4 блок-шота), Кларк (5), Айванду (2).
Хьюстон – Лейкерс 115:124 (34:27, 31:32, 17:32, 33:33)
Хьюстон: Уэстбрук (35 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Харден (34 + 7 передач + 6 потерь), Маклемор (9), Капела (8 + 12 подборов), Такер (6 + 8 подборов) – старт; Гордон (13), Хауз (10), Фрэйзер (0), Сефолоша (0), Чендлер (0).
Лейкерс: Джеймс (31 + 12 передач + 6 потерь), Кузма (23 + 8 подборов), Грин (20), Макги (9 + 8 подборов), Брэдли (4) – старт; Колдуэлл-Поуп (20), Ховард (6 + 10 подборов), Карузо (4), Кук (4), Дэниелс (3), Дадли (0).
Юта – Сакраменто 123:101 (38:22, 25:27, 32:28, 28:24)
Юта: Богданович (30), Гобер (28 + 15 подборов), Митчелл (22), Инглс (2 + 9 подборов + 12 передач), О'Нил (2) – старт; Кларксон (20), Ньянг (10), Брэдли (4), Конли (3), Мудиай (2), Такер (0), Морган (0).
Сакраменто: Фокс (21 + 8 передач), Бэгли (17 + 7 подборов), Хилд (14), Бьелица (10), Барнс (9) – старт; Богданович (11), Джозеф (9), Феррелл (4), Джеймс (3), Дедмон (3), Джайлз (0).
Оклахома-Сити – Портленд 119:106 (32:24, 32:33, 23:20, 32:29)
Оклахома-Сити: Пол (30 + 7 передач), Гилджес-Александер (22 + 10 подборов), Бэйзли (9 + 13 подборов), Адамс (5 + 9 подборов), Диалло (4) – старт; Шредер (15), Ноэл (15), Бертон (9), Дорт (7), Мускала (3), Херви (0).
Портленд: Лиллард (34 + 6 передач), Саймонс (12), Энтони (9), Уайтсайд (6 + 9 подборов + 4 блок-шота), Литтл (5) – старт; Трент (30), Хорд (6), Хезоня (4 + 8 подборов).
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