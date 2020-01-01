Крутой данк Мюррея и роскошный аллей-уп Моранта - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 17 января.

Джа Морант Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джа Моранта, Кайла Лоури, Бена Симмонса, Деджонте Мюррея и других звездных баскетболистов.

Смотрите также великолепный аллейп-уп Эйтона, который стал лучшим моментом предыдущего дня в НБА.