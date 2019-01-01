НБА: Торонто разгромил Вашингтон, Атланта проиграла Сан-Антонио
Торонто - Вашингтон 140:111 (38:26, 27:25, 35:25, 40:35)
Торонто: Марк Газоль (20), Ануноби (18), Ибака (15 + 8 подборов), Сиакам (12), Лаури (11 + 8 передач) - старт; Пауэлл (28), Дэвис (23 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (4), Томас (3), Маккоу (2), Миллер (2), Буше (2), Джонсон (0).
Вашингтон: Бонга (17 + 10 подборов), Бил (14), Томас (8), Маинми (5 + 7 подборов), Брайант (3) - старт; Браун (22 + 8 подборов), Смит (12 + 8 передач), Бертанс (12), Пасечник (11), Пэйтон (4), Макрэй (3).
Филадельфия - Чикаго 100:89 (21:24, 25:23, 35:24, 19:18)
Филадельфия: Симмонс (20 + 11 подборов + 7 передач), Хорфорд (20 + 6 передач), Харрис (13), Тайбулл (7), Ричардсон (2 + 7 подборов) - старт; Коркмаз (24), Эннис (6), О’Куинн (6), Нето (2), Скотт (0).
Чикаго: Лавин (23 + 7 подборов), Корнет (13), Маркканен (12), Саторански (6 + 6 передач), Данн (0) - старт; Уайт (14), Хатчисон (7), Арчидиаконо (5), Фелисио (5), Янг (4).
Индиана - Миннесота 116:114 (32:26, 35:35, 32:32, 17:21)
Индиана: Уоррен (28), Лэмб (18), Брогдон (12 + 10 передач), Сабонис (8 + 5 потерь), Тернер (8) - старт; А. Холидэй (13), Макдермотт (13 + 8 подборов), Макконнелл (8), Битадзе (5), Дж. Холидэй (3).
Миннесота: Таунс (27), Уиггинс (22), Напьер (12 + 9 передач), Калвер (12), Ковингтон (9 + 10 подборов) - старт; Окоги (15), Маклафлин (9), Дженг (8), Бэйтс-Диоп (0).
Оклахома-Сити - Майами 108:115 (26:40, 21:21, 31:31, 30:23)
Оклахома-Сити: Галлинари (27), Гилджес-Александер (18 + 8 передач), Пол (14 + 6 передач), Ноэл (10), Фергюсон (0) - старт; Шредер (18 + 7 подборов + 8 передач), Диалло (11), Мускала (6), Бэйзли (4), Бертон (0).
Майами: Нанн (22), Адебайо (21 + 8 подборов), Робинсон (14), Батлер (14 + 10 подборов + 7 передач), Ленард (9) - старт; Джонс (13), Олиник (12 + 7 подборов), Драгич (10), Джонсон (0).
Мемфис - Кливленд 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33)
Мемфис: Брукс (26), Морэнт (16 + 8 передач + 5 потерь), Джарен Джексон (10), Краудер (9 + 8 подборов), Валанчюнас (8 + 18 подборов + 4 блок-шота) - старт; Кларк (15), Аллен (11), Джонс (7), Хилл (6), Мелтон (3), Андерсон (2).
Кливленд: Секстон (28 + 6 передач), Лав (19 + 9 подборов), Гарлэнд (11 + 6 передач), Осман (4), Томпсон (3 + 8 подборов) - старт; Нэнс (16), Маккинни (12 + 10 подборов), Хенсон (8), Экзам (5), Деллаведова (3).
Сан-Антонио - Атланта 120:121 (27:29, 31:38, 41:21, 21:33)
Сан-Антонио: Олдридж (30), Дерозан (25 + 9 подборов + 9 передач), Мюррей (13 + 12 подборов), Форбс (7), Лайлс (0 + 10 подборов) - старт; Миллс (15), Уокер (9), Белинелли (9), Уайт (8), Пелтль (4).
Атланта: Янг (31 + 9 передач), Реддиш (22), Хертер (18), Коллинз (18 + 10 подборов), Хантер (6) - старт; Картер (14), Гудвин (4), Джонс (4), Фернанду (3), Бембри (1).
Даллас - Портленд 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23)
Даллас: Дончич (35 + 8 подборов + 7 передач), Хардуэй (29), Клебер (10), Пауэлл (8), Финни-Смит (6) - старт; Сет Карри (16), Брансон (13), Райт (3), Джексон (0).
Портленд: Лиллард (34 + 10 передач), Энтони (22), Уайтсайд (21 + 18 подборов + 5 блок-шотов), Бэйзмор (11), Макколлум (4) - старт; Саймонс (7), Хезоня (7), Трент (3), Толливер (3), Литтл (0).
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