Великолепный аллейп-уп Эйтона - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 16 января.

Деандре Эйтон Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Эрика Паскаля, Деандре Эйтона, Брэндона Ингрэма и других звездных баскетболистов.

Смотрите также бросок с сиреной Михайлюка, который стал одним из лучших моментов предыдущего дня в НБА.