Великолепный аллейп-уп Эйтона - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 16 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Эрика Паскаля, Деандре Эйтона, Брэндона Ингрэма и других звездных баскетболистов.
Смотрите также бросок с сиреной Михайлюка, который стал одним из лучших моментов предыдущего дня в НБА.
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