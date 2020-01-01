НБА: Милуоки обыграл Бостон, Юта в овертайме уступила Новому Орлеану
Нью-Йорк - Финикс 98:121 (32:25, 20:33, 27:32, 19:31)
Нью-Йорк: Рэндл (26), М-с Моррис (17), Пэйтон (8 + 7 передач), Барретт (7), Гибсон (5) - старт; Робинсон (12 + 8 подборов), Нокс (7), Дотсон (6), Портис (5 + 10 подборов), Аллен (3), Ниликина (2 + 6 передач).
Финикс: Букер (29), Эйтон (26 + 21 подбор), Рубио (25 + 8 подборов + 13 передач), Шарич (11), Бриджес (7) - старт; К. Джонсон (10), Бэйнс (5), Картер (3), Окобо (3), Диалло (2), Лекью (0), Джером (0).
Милуоки - Бостон 128:123 (36:20, 40:38, 30:29, 22:36)
Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 17 подборов + 7 передач), Миддлтон (23), Б. Лопес (16 + 4 блок-шота), Бледсоу (9), Мэттьюз (0) - старт; Дивинченцо (19), Хилл (13), Корвер (8), Ильясова (8 + 9 подборов), Коннотон (0), Р. Лопес (0).
Бостон: Уокер (40 + 11 подборов), Смарт (24), Тейтум (17 + 7 подборов), Тайс (12 + 10 подборов), Хэйворд (7) - старт; Кантер (9), Оджелей (6), Г. Уильямс (4), Уонамейкер (2), Грин (2).
Новый Орлеан - Юта 138:132 OT (25:28, 31:21, 31:42, 35:31, 16:10)
Новый Орлеан: Ингрэм (49 + 8 подборов + 6 передач), Фэйворс (21 + 11 подборов), Харт (9 + 7 подборов), Мелли (7), Болл (5 + 13 передач) - старт; Мур (16), Александер-Уокер (12), Джексон (10), Хэйс (9).
Юта: Митчелл (46), Богданович (26), Гобер (17 + 14 подборов), Инглс (12 + 6 передач), О'Нил (9) - старт; Кларксон (15), Мудиай (3), Такер (2), Брэдли (2), Ньянг (0).
Голден Стэйт - Денвер - 131:134 ОТ (34:19, 28:26, 23:28, 28:40, 18:21)
Голден Стэйт: Ли (21 + 6 передач), Расселл (19 + 9 передач), Робинсон (17), Коули-Стайн (10), Грин (6 + 8 подборов + 8 передач) - старт; Беркс (25), Паскалл (16), Пул (10), Крисс (4), Спеллмен (3).
Денвер: Бартон (31 + 7 передач), Йокич (23 + 12 подборов + 8 передач + 8 потерь), Моррис (11), Грант (6), Крэйг (0) - старт; Бизли (27), Портер (18 + 10 подборов), Пламли (15 + 15 подборов), Эрнангомес (3), Дозьер (0).
Клипперс - Орландо 122:95 (34:26, 33:22, 24:28, 31:19)
Клипперс: Ленард (32), Шэмет (13), Беверли (10 + 7 передач), Зубац (8 + 8 подборов), Харклесс (0) - старт; Харрелл (21), Уильямс (11), Грин (11 + 13 подборов), Паттерсон (10), Робинсон (3), Макгрудер (3), Уолтон (0), Мэнн (0).
Орландо: Вучевич (22 + 9 подборов), Гордон (20), Фурнье (15), Фульц (11), Берч (0) - старт; Росс (16), Айванду (8), Джефферсон (2), Бамба (1 + 7 подборов), Джонсон (0), Кларк (0).
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