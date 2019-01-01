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Дончич оформил трипл-дабл и установил несколько новых рекордов

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Разыгрывающий Далласа оформил уже 12-й трипл-дабл в сезоне.
Лука Дончич
Лука Дончич
Getty Images

В матче очередного игрового дня НБА Даллас обыграл Сакраменто со счетом 127:123. Невероятную результативность в этом поединке показал разыгрывающий Маверикс Лука Дончич.

20-летний словенец оформил свой 12-й трипл-дабл в сезоне, набрав 25 очков, совершив 15 подборов и 17 передач. Как сообщает пресс-служба НБА на своей страничке в Twitter, в этом матче Дончич обновил сразу несколько рекордов чемпионата.

Лука стал самым молодым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл с 15 подборами и 15 передачами, а также самым молодым баскетболистом в истории, оформившим трипл-дабл с 17 передачами.

Кроме того, до Дончича только Джейсон Кидд набирал 25+15+15 за матч в форме Далласа.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк набрал 21 очко в матче против Бостона, что является его лучшим результатом в сезоне. Смотрите также видео обзор действий украинца.

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Теги: Лука Дончич, Даллас Маверикс, баскетбол, НБА, трипл-дабл, NBA
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