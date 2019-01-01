Дончич оформил трипл-дабл и установил несколько новых рекордов

Разыгрывающий Далласа оформил уже 12-й трипл-дабл в сезоне.

В матче очередного игрового дня НБА Даллас обыграл Сакраменто со счетом 127:123. Невероятную результативность в этом поединке показал разыгрывающий Маверикс Лука Дончич.

20-летний словенец оформил свой 12-й трипл-дабл в сезоне, набрав 25 очков, совершив 15 подборов и 17 передач. Как сообщает пресс-служба НБА на своей страничке в Twitter, в этом матче Дончич обновил сразу несколько рекордов чемпионата.

- First 25-point, 15-rebound, 15-assist game in @dallasmavs franchise history

- Youngest player in @NBAHistory to record a triple-double with 15+ REB & 15+ AST

- Youngest player in NBA History to record a triple-double with 17+ AST



Luka Doncic x #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/JUDnlXEILP — NBA.com/Stats (@nbastats) 16 января 2020 г.

Лука стал самым молодым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл с 15 подборами и 15 передачами, а также самым молодым баскетболистом в истории, оформившим трипл-дабл с 17 передачами.

Кроме того, до Дончича только Джейсон Кидд набирал 25+15+15 за матч в форме Далласа.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк набрал 21 очко в матче против Бостона, что является его лучшим результатом в сезоне. Смотрите также видео обзор действий украинца.