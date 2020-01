Дончич оформил трипл-дабл и установил несколько новых рекордов

В матче очередного игрового дня НБА Даллас обыграл Сакраменто со счетом 127:123. Невероятную результативность в этом поединке показал разыгрывающий Маверикс Лука Дончич.

20-летний словенец оформил свой 12-й трипл-дабл в сезоне, набрав 25 очков, совершив 15 подборов и 17 передач. Как сообщает пресс-служба НБА на своей страничке в Twitter, в этом матче Дончич обновил сразу несколько рекордов чемпионата.

- First 25-point, 15-rebound, 15-assist game in @dallasmavs franchise history

- Youngest player in @NBAHistory to record a triple-double with 15+ REB & 15+ AST

- Youngest player in NBA History to record a triple-double with 17+ AST



