Бросок с сиреной Михайлюка - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 15 января.

Святослав Михайлюк (справа) в матче против Бостона Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Святослава Михайлюка, Зака Лавина, Спенсера Динвидди, Джимми Батлера и других звездных баскетболистов.

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