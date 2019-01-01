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Бросок с сиреной Михайлюка - среди лучших моментов дня в НБА

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Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 15 января.

Святослав Михайлюк (справа) в матче против Бостона
Святослав Михайлюк (справа) в матче против Бостона
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Святослава Михайлюка, Зака Лавина, Спенсера Динвидди, Джимми Батлера и других звездных баскетболистов.

Смотрите также фантастический данк Джексона, который стал одним из лучших моментов предыдущего дня в НБА.

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Теги: NBA, Святослав Михайлюк, баскетбол, НБА, лучшие моменты, видео, топ-10
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