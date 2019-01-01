Бросок с сиреной Михайлюка - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 15 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Святослава Михайлюка, Зака Лавина, Спенсера Динвидди, Джимми Батлера и других звездных баскетболистов.
Смотрите также фантастический данк Джексона, который стал одним из лучших моментов предыдущего дня в НБА.
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