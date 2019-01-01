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Михайлюк помог Детройту одержать победу: видео действий украинца

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Украинец набрал 21 очко за почти 30 минут, которые провел на паркете.

Святослав Михайлюк в матче против Бостона
Святослав Михайлюк в матче против Бостона
Getty Images

Атакующий защитник Детройт Пистонс Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Бостон Селтикс, в котором он отыграл чуть больше 29 минут и набрал 21 очко.

Стоит отметить, что этот поединок стал рекордным для украинца по набранным очкам в НБА, а его команда сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Вашему вниманию видео действий Михайлюка в матче против Бостона:

Со всеми результатами игрового дня в НБА можно ознакомиться здесь.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, НБА, баскетбол, NBA
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