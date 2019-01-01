Михайлюк набрал 21 очко и помог Детройту обыграть Бостон

Украинец стал одним из самых результативных игроков команды.

В рамках очередного игрового дня НБА Детройт Пистонс провел матч против Бостон Селтикс.

Участие в поединке принял легкий форвард Детройта Святослав Михайлюк, который начал матч со скамейке запасных. Украинец провел на паркете 29 минут 16 секунд и за это время набрал 21 очко (1/1 двухочковых, 5/8 трехочковых, 4/5 штрафных).

Кроме того, Михайлюк сделал 1 подбор, 5 передач и совершил 1 фол. Стоит сказать, что Святослав стал четвертым игроком в команде по результативности.

Отметим, что Детрой обыграл Бостон со счетом 116:103.

Со всеми результатами матчей игрового дня в НБА можно ознакомиться здесь.