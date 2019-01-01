НБА: Детройт с Михайлюком обыграл Бостон, Хьюстон проиграл Портленду
Бостон - Детройт 103:116 (24:27, 35:30, 23:34, 21:25)
Бостон: Хэйворд (25 + 7 подборов), Браун (24 + 12 подборов), Уокер (19), Тайс (9 + 7 подборов + 6 передач), Смарт (3) - старт; Уонамейкер (9), Кантер (6), Грин (4), Лэнгфорд (2), Оджелей (2), Г. Уильямс (0), Пуарье (0).
Детройт: Думбуя (24), Роуз (22 + 6 передач), Драммонд (13 + 13 подборов + 7 передач + 5 потерь), Снелл (6), Браун (4) - старт; М-ф Моррис (23), Михайлюк (21), Вуд (2), Фрэйзер (1), Гэллоуэй (0), Макер (0).
Филадельфия - Бруклин 117:106 (25:28, 29:29, 32:33, 31:16)
Филадельфия: Харрис (34 + 10 подборов), Симмонс (20 + 11 передач), Ричардсон (15), Хорфорд (14 + 8 подборов + 6 передач), Тайбулл (5 + 4 блок-шота) - старт; Коркмаз (15), Эннис (6), Нето (4), Пелл (4 + 7 подборов), Скотт (0).
Бруклин: Динуидди (26 + 8 передач), Аллен (17 + 10 подборов), Принс (15 + 7 подборов), Ирвинг (14), Харрис (6) - старт; Леверт (12), Чендлер (10), Джордан (4), Луваву-Кабарро (2), Куруц (0).
Майами - Сан-Антонио 106:100 (24:17, 27:34, 24:26, 31:23)
Майами: Нанн (33), Адебайо (14 + 13 подборов + 7 передач), Батлер (12), Робинсон (11), Ленард (7) - старт; Драгич (17), Джонс (7 + 12 подборов), Джонсон (5), Олиник (0).
Сан-Антонио: Дерозан (30 + 7 передач), Олдридж (12), Форбс (11), Мюррей (4 + 7 подборов), Лайлс (4 + 7 подборов) - старт; Миллс (21), Уайт (11), Гэй (3), Уокер (2), Пелтль (2), Белинелли (0).
Оклахома-Сити - Торонто 121:130 (25:38, 30:35, 28:24, 38:33)
Оклахома-Сити: Галлинари (23), Гилджес-Александер (21 + 6 передач), Пол (16 + 11 передач), Фергюсон (2), Адамс (2) - старт; Шредер (25 + 6 передач + 5 потерь), Мускала (17), Бэйзли (8), Пэттон (4), Диалло (3), Бертон (0), Херви (0).
Торонто: Ануноби (21), Сиакам (21), Лаури (17 + 8 передач), Марк Газоль (15), Ибака (15) - старт; Пауэлл (23), Дэвис (12 + 7 подборов), Маккоу (6), Холлис-Джефферсон (0).
Миннесота - Индиана 99:104 (30:24, 29:30, 18:22, 22:28)
Миннесота: Калвер (17), Дженг (15 + 11 подборов), Ковингтон (14 + 7 подборов), Уиггинс (10), Напьер (4 + 9 передач) - старт; Бэйтс-Диоп (15), Тиг (9), Вонле (6), Грэм (5), Окоги (2), Рид (2).
Индиана: Сабонис (29 + 13 подборов + 6 передач), Брогдон (21 + 6 передач), Уоррен (12), Лэмб (9), Тернер (7) - старт; Макдермотт (14), Дж. Холидэй (6), Макконнелл (4 + 8 передач), Битадзе (2), А. Холидэй (0).
Чикаго - Вашингтон 115:106 (24:26, 31:34, 30:20, 30:26)
Чикаго: Лавин (30 + 7 подборов + 7 передач), Саторански (18), Маркканен (13 + 8 подборов), Данн (2 + 7 передач), Гэффорд (2) - старт; Янг (18 + 8 подборов), Хатчисон (11), Уайт (10), Корнет (10), Харрисон (1), Арчидиаконо (0), Фелисио (0).
Вашингтон: Бил (23), Томас (12), Пэйтон (10), Маинми (8 + 7 подборов), Брайант (5) - старт; Макрэй (16), Бертанс (12), Пасечник (10), Смит (5), Бонга (5), Браун (0).
Денвер - Шарлотт 100:86 (28:25, 29:17, 17:27, 26:17)
Денвер: Грант (14), Бартон (13), Йокич (12 + 8 подборов + 8 передач), Мюррэй (5), Крэйг (4) - старт; Портер (19 + 8 подборов), Пламли (15), Дозьер (12), Моррис (4), Чанчар (2), Бизли (0), Эрнангомес (0).
Шарлотт: Розир (20 + 9 передач), Грэм (14), Бриджес (14 + 8 подборов), Вашингтон (14), Зеллер (11) - старт; Эрнангомес (5), Бийомбо (4), Бэйкон (2), Коди Мартин (2), Батюм (0 + 7 подборов + 7 передач), Марв. Уильямс (0).
Хьюстон - Портленд 107:117 (26:28, 21:32, 30:30, 30:27)
Хьюстон: Уэстбрук (25 + 7 подборов), Маклемор (11), Харден (11 + 7 подборов + 6 передач), Капела (10 + 13 подборов), Такер (0) - старт; Гордон (14), Хауз (4), Риверс (2), Хартенштайн (0).
Портленд: Лиллард (23), Энтони (15 + 9 подборов), Макколлум (13), Уайтсайд (13 + 15 подборов), Бэйзмор (12 + 7 подборов) - старт; Литтл (5), Толливер (5), Саймонс (2), Трент (2).
Сакраменто - Даллас 123:127 (31:35, 36:36, 26:37, 30:19)
Сакраменто: Фокс (27 + 7 подборов + 12 передач), Хилд (25), Барнс (25 + 8 подборов), Бэгли (12 + 7 подборов), Бьелица (11 + 12 подборов) - старт; Феррелл (9), Джозеф (7), Джайлз (4), Ариза (3).
Даллас: Дончич (25 + 15 подборов + 17 передач + 6 потерь), Хардуэй (18), Пауэлл (17 + 9 подборов), Финни-Смит (15 + 8 подборов), Клебер (14) - старт; Сет Карри (21), Райт (8), Джексон (7), Брансон (2).
Лейкерс – Орландо (Не завершен)
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