Фантастический данк Джексона - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 14 января.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джа Моранта, Кема Реддиша, Джарена Джексона и других звездных баскетболистов.
Смотрите также сокрушительный данк Симмонса, который стал одним из лучших моментов предыдущего дня в НБА.
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