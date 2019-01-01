Фантастический данк Джексона - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 14 января.

Джарен Джексон Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джа Моранта, Кема Реддиша, Джарена Джексона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также сокрушительный данк Симмонса, который стал одним из лучших моментов предыдущего дня в НБА.