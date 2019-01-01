НБА: Финикс уступил Атланте, Клипперс разобрались с Кливлендом
Бруклин – Юта 107:118 (26:30, 19:29, 29:29, 33:30)
Бруклин: Ирвинг (32 + 11 передач), Динуидди (17), Харрис (13), Аллен (8), Принс (6) – старт; Леверт (11), Куруц (9), Джордан (9 + 14 подборов), Луваву-Кабарро (2).
Юта: Инглс (27), Митчелл (25), Гобер (22 + 18 подборов), Богданович (18), О'Нил (0) – старт; Кларксон (13), Мудиай (7), Брэдли (4), Ньянг (2), Такер (0).
Атланта – Финикс 123:110 (28:25, 28:26, 28:32, 39:27)
Атланта: Янг (36 + 10 передач + 6 потерь), Хертер (23 + 15 подборов + 8 передач), Коллинз (22 + 10 подборов), Хантер (15), Реддиш (4) – старт; Джонс (11), Гудвин (5), Бембри (5), Крэбб (2), Картер (0).
Финикс: Букер (39 + 7 подборов), Убре (11), Шарич (4), Бэйнс (4), Окобо (0) – старт; Эйтон (20 + 10 подборов), Бриджес (15), К. Джонсон (9), Картер (4), Т. Джонсон (4), Джером (0), Диалло (0).
Милуоки – Нью-Йорк 128:102 (29:23, 36:17, 43:36, 20:26)
Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 9 подборов), Миддлтон (17), Бледсоу (11), Б. Лопес (7), Мэттьюз (6) – старт; Ильясова (14 + 7 подборов), Дивинченцо (9), Корвер (8), Браун (7), Хилл (6), Уилсон (4), Коннотон (2), Бендер (0 + 7 подборов).
Нью-Йорк: Рэндл (25 + 15 подборов), Барретт (22 + 8 подборов), Буллок (3), Пэйтон (2), Гибсон (0) – старт; Портис (20 + 8 подборов), Нокс (10), Аллен (9 + 6 передач), Робинсон (7), Трир (2), Эллингтон (2), Дотсон (0).
Мемфис – Хьюстон 121:110 (32:37, 35:24, 18:22, 36:27)
Мемфис: Морэнт (26 + 8 передач), Брукс (24), Валанчюнас (19), Джарен Джексон (15), Андерсон (0) – старт; Кларк (14 + 7 подборов), Мелтон (12), Аллен (6), Хилл (3), Джонс (2).
Хьюстон: Харден (41 + 6 передач), Капела (16 + 16 подборов), Маклемор (14), Риверс (10), Такер (0 + 7 подборов) – старт; Гордон (23), Хауз (4), Хартенштайн (2), Чендлер (0).
Клипперс – Кливленд 128:103 (31:26, 35:24, 40:21, 22:32)
Клипперс: Ленард (43), Уильямс (24), Шэмет (12 + 7 подборов), Зубац (12 + 10 подборов + 4 блок-шота), Харклесс (6 + 11 подборов) – старт; Харрелл (12), Беверли (10 + 7 подборов + 9 передач), Робинсон (7), Макгрудер (2), Уолтон (0), Мэнн (0), Грин (0), Паттерсон (0).
Кливленд: Секстон (25), Осман (21), Гарлэнд (14 + 10 передач), Маккинни (7), Томпсон (0 + 8 подборов) – старт; Деллаведова (14), Хенсон (10 + 7 подборов), Уэйд (6 + 8 подборов), Кук (4), Экзам (2), Найт (0), Нэнс (0).
Голден Стэйт – Даллас 97:124 (26:36, 21:29, 24:29, 26:30)
Голден Стэйт: Расселл (11), Робинсон (11 + 7 подборов), Спеллмен (10), Беркс (7), Грин (5) – старт; Пул (13), Паскалл (7), Смаилагич (5), Коули-Стайн (2), Эванс (0).
Даллас: Пауэлл (21), Дончич (20 + 8 подборов), Хардуэй (12), Клебер (11 + 7 подборов), Финни-Смит (6) – старт; Марьянович (7 + 7 подборов), Джексон (6), Сет Карри (5), Брансон (4), Райт (2).
Полная версия правил