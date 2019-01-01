Сокрушительный данк Симмонса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 13 января.

Бен Симмонс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Бена Симмонса, ЛеБрона Джеймса, Дамиана Лилларда и других звездных баскетболистов.

Смотрите также шикарный проход Дерозана, который стал одним из лучших моментов предыдущего дня в НБА.