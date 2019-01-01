НБА: Лейкерс не оставил шансов Кливленду, Орландо переиграл Сакраменто
Индиана – Филадельфия 101:95 (22:23, 18:26, 29:20, 32:26)
Индиана: Брогдон (21 + 7 подборов + 9 передач), Уоррен (21), Тернер (14 + 10 подборов), Сабонис (10 + 16 подборов), Лэмб (4) – старт; Дж. Холидэй (14), Макдермотт (8), Макконнелл (4), А. Холидэй (3), Битадзе (2).
Филадельфия: Симмонс (24 + 14 подборов), Ричардсон (23), Харрис (15 + 11 подборов), Хорфорд (10 + 8 подборов), Скотт (5) – старт; Нето (7), Тайбулл (6), Коркмаз (3), Пелл (2), Берк (0).
Детройт – Новый Орлеан 110:117 OT (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)
Детройт: Думбуя (16 + 8 подборов), Михайлюк (13), Браун (12), Драммонд (11 + 10 подборов), Снелл (0) – старт; Роуз (23 + 8 передач), Вуд (18 + 9 подборов), Гэллоуэй (8), М-ф Моррис (7), Макер (2), Боун (0).
Новый Орлеан: Окафор (25 + 14 подборов), Мелли (20), Болл (17 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Мур (16 + 7 подборов), Харт (11) – старт; Джексон (13 + 8 подборов), Хэйс (8), Александер-Уокер (5), Читэм (2).
Бостон – Чикаго 113:101 (28:14, 27:23, 28:34, 30:30)
Бостон: Тейтум (21), Браун (19), Кантер (15 + 9 подборов + 5 потерь), Уокер (14), Хэйворд (8 + 8 передач) – старт; Смарт (12 + 8 передач), Г. Уильямс (11), Уонамейкер (9), Лэнгфорд (2), Пуарье (2), Грин (0), Оджелей (0).
Чикаго: Лавин (30 + 6 потерь), Саторански (12 + 7 передач), Гэффорд (10), Данн (9), Маркканен (9) –старт; Янг (17), Уайт (6), Валентайн (5), Хатчисон (2), Харрисон (1), Арчидиаконо (0), Корнет (0), Фелисио (0).
Миннесота – Оклахома-Сити 104:117 (33:30, 27:33, 19:29, 25:25)
Миннесота: Ковингтон (18), Напьер (16), Калвер (14), Уиггинс (10), Дженг (5) – старт; Рид (20), Тиг (6), Окоги (6), Вонле (4), Бэйтс-Диоп (3), Грэм (2).
Оклахома-Сити: Галлинари (30), Гилджес-Александер (20 + 20 подборов + 10 передач), Фергюсон (14), Адамс (13 + 11 подборов), Пол (10) – старт; Шредер (14), Мускала (11), Диалло (2), Надер (2), Бэйзли (1).
Портленд – Шарлотт 115:112 (25:26, 37:20, 29:43, 24:23)
Портленд: Лиллард (30 + 9 передач), Макколлум (27), Энтони (17 + 8 передач), Уайтсайд (7 + 11 подборов), Бэйзмор (5) – старт; Толливер (16 + 11 подборов), Саймонс (5), Трент (5), Хорд (3), Литтл (0).
Шарлотт: Грэм (27 + 10 передач), Розир (25 + 7 подборов), Вашингтон (20 + 11 подборов), Зеллер (6), Бриджес (2) – старт; Эрнангомес (14), Батюм (9 + 7 подборов), Бэйкон (6), Марв. Уильямс (3), Монк (0).
Сакраменто – Орландо 112:114 (25:33, 27:32, 33:21, 27:28)
Сакраменто: Бьелица (34 + 7 подборов), Фокс (31 + 8 подборов + 10 передач), Хилд (16), Барнс (5), Джайлз (4) – старт; Бэгли (18), Ариза (2), Дедмон (2), Джозеф (0), Джеймс (0).
Орландо: Вучевич (26 + 15 подборов), Фурнье (25 + 6 передач), Гордон (19 + 9 подборов), Фульц (16), Берч (4) – старт; Айванду (8), Огастин (6), Росс (6), Бамба (4).
Лейкерс – Кливленд 128:99 (21:27, 26:21, 37:22, 44:29)
Лейкерс: Джеймс (31 + 8 передач), Брэдли (12), Кузма (11), Грин (10), Макги (4 + 8 подборов) – старт; Ховард (21 + 15 подборов), Карузо (10 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (9), Дэниелс (8), Кук (7), Дадли (5).
Кливленд: Лав (21 + 11 подборов), Томпсон (17 + 10 подборов + 5 потерь), Гарлэнд (16), Секстон (16), Осман (15) – старт; Хенсон (7), Маккинни (2), Уэйд (2), Найт (1), Экзам (1), Кук (1)
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