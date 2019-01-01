Лень в матче с Бруклином: видео результативных действий украинца
Баскетболист не смог спасти свою команду от поражения.
Центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче НБА против Бруклина (86:108).
Украинец провел на паркете 16 минут и 21 секунду. За это время на его счету 10 очков с четырьмя подборами и одной результативной передачей. При этом баскетболист реализовал пять из восьми бросков из игры.
Вашему вниманию видео обзор действий Леня в матче против Бруклина:
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