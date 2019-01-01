НБА: Атланта проиграла Бруклину, Денвер обыграл Клипперс
Нью-Йорк – Майами 124:121 (27:31, 28:29, 29:34, 40:27)
Нью-Йорк: Рэндл (26 + 8 подборов), Барретт (23), Буллок (16), Гибсон (14 + 8 подборов), Пэйтон (10) – старт; Нокс (17), Аллен (10), Портис (4), Дотсон (2), Робинсон (2).
Майами: Батлер (25 + 10 подборов + 6 передач), Нанн (20), Адебайо (15 + 5 потерь), Робинсон (11), Ленард (7) – старт; Джонсон (19), Хирро (15), Драгич (6 + 5 потерь), Джонс (3).
Вашингтон – Юта 116:127 (34:23, 32:32, 25:38, 25:34)
Вашингтон: Бил (25), Маинми (15 + 7 передач), Томас (8), Пэйтон (4), Бонга (4 + 7 подборов) – старт; Бертанс (18), Макрэй (16), Смит (9 + 7 передач), Браун (9), Брайант (8), Пасечник (0).
Юта: Богданович (31), Гобер (21 + 14 подборов), Инглс (20 + 9 передач), Мудиай (14), О'Нил (10) – старт; Кларксон (23), Ньянг (6), Брэдли (2 + 7 подборов), Такер (0).
Бруклин – Атланта 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)
Бруклин: Ирвинг (21), Принс (14), Харрис (11 + 7 подборов), Аллен (10 + 12 подборов), Динуидди (7 + 8 передач) – старт; Леверт (13), Джордан (13 + 8 подборов), Темпл (8), Муса (4), Чендлер (3), Куруц (3), Андерсон (1), Луваву-Кабарро (0).
Атланта: Реддиш (20 + 5 перехватов), Гудвин (8), Хертер (8), Коллинз (8), Хантер (2) – старт; Бембри (12), Лень (10), Картер (8), Браун (6), Джонс (4), Крэбб (0), Уотсон (0).
Торонто – Сан-Антонио 104:105 (28:21, 23:22, 31:26, 22:36)
Торонто: Ибака (21 + 14 подборов), Пауэлл (20), Лаури (16 + 15 передач), Сиакам (15), Ануноби (8) – старт; Холлис-Джефферсон (9), Буше (7), Томас (6), Маккоу (2), Дэвис (0), Бриссетт (0).
Сан-Антонио: Дерозан (25 + 8 подборов), Олдридж (11), Мюррей (10 + 7 подборов), Форбс (7), Лайлс (4) – старт; Гэй (15), Уайт (13), Миллс (9), Белинелли (5), Пелтль (4 + 10 подборов), Уокер (2).
Мемфис – Голден Стэйт 122:102 (27:26, 33:33, 35:17, 27:26)
Мемфис: Валанчюнас (31 + 19 подборов), Джарен Джексон (21), Морэнт (11 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Брукс (7), Краудер (5) – старт; Джонс (11), Аллен (11), Мелтон (10), Кларк (9 + 11 подборов), Хилл (4), Андерсон (2), Гудурич (0), Кабокло (0).
Голден Стэйт: Расселл (34 + 7 подборов), Беркс (13), Спеллмен (12), Робинсон (8 + 7 подборов), Грин (3 + 8 подборов) – старт; Пул (13), Паскалл (10 + 5 перехватов), Эванс (8), Коули-Стайн (1), Смаилагич (0).
Денвер – Клипперс 114:104 (29:30, 37:22, 23:22, 25:30)
Денвер: Йокич (20 + 15 подборов + 6 передач), Мюррэй (19), Харрис (15), Грант (11), Бартон (6) – старт; Портер (13), Моррис (12 + 6 передач), Крэйг (11), Пламли (7), Чанчар (0).
Клипперс: Ленард (30), Уильямс (26), Беверли (9 + 7 передач), Зубац (6 + 9 подборов), Паттерсон (0) – старт; Харрелл (25 + 8 подборов), Харклесс (6), Грин (2), Уолтон (0), Робинсон (0), Шэмет (0), Макгрудер (0), Мэнн (0).
Финикс – Шарлотт 100:92 (18:24, 28:21, 25:26, 29:21)
Финикс: Убре (25 + 15 подборов), Букер (12 + 9 передач + 7 потерь), Рубио (10 + 9 передач + 5 потерь), Бэйнс (8 + 7 подборов), Шарич (5) – старт; Эйтон (18 + 9 подборов), Бриджес (10), Окобо (8), Т. Джонсон (4), К. Джонсон (0).
Шарлотт: Грэм (22 + 8 передач), Бриджес (14), Розир (5), Вашингтон (4), Бийомбо (3 + 7 подборов) – старт; Бэйкон (24), Зеллер (15 + 8 подборов), Монк (3), Батюм (2).
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