НБА: Детройт уступил Чикаго, Хьюстон уверенно обыграл Миннесоту
Хьюстон – Миннесота 139:109 (22:20, 35:21, 45:35, 37:33)
Хьюстон: Харден (32 + 12 подборов + 8 передач + 11 потерь), Уэстбрук (30 + 10 передач), Хартенштайн (17 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Маклемор (13), Такер (0) – старт; Гордон (17), Хауз (9 + 7 подборов), Сефолоша (9), Риверс (8), Клемонс (2), Фрэйзер (2), Чендлер (0).
Миннесота: Калвер (15 + 8 подборов), Дженг (14), Ковингтон (11 + 7 подборов + 6 перехватов), Уиггинс (11), Напьер (3) – старт; Окоги (16), Рид (14), Бэйтс-Диоп (11), Тиг (5), Грэм (4), Белл (3), Вонле (2).
Бостон – Новый Орлеан 140:105 (41:24, 31:33, 42:25, 26:23)
Бостон: Тейтум (41), Хэйворд (19), Уокер (17 + 7 передач), Браун (13), Тайс (6) – старт; Кантер (22 + 19 подборов), Грин (7), Оджелей (5), Уонамейкер (4), Смарт (4 + 6 передач), Эдвардс (2), Г. Уильямс (0).
Новый Орлеан: Хэйс (20), Ингрэм (16 + 5 потерь), Болл (10 + 13 подборов + 9 передач), Мур (10), Харт (7 + 9 подборов) – старт; Джексон (22), Окафор (8), Мелли (7), Александер-Уокер (5).
Детройт – Чикаго 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)
Детройт: Думбуя (12), Михайлюк (10), Драммонд (9), Снелл (8), Браун (7 + 7 подборов) – старт; Роуз (20 + 7 передач), Вуд (17 + 14 подборов), Макер (10), Гэллоуэй (3), М-ф Моррис (3).
Чикаго: Лавин (25 + 6 передач), Гэффорд (14 + 7 подборов), Маркканен (14 + 7 подборов), Саторански (10), Данн (9) – старт; Корнет (15), Уайт (8), Арчидиаконо (6), Хатчисон (5), Янг (2).
Оклахома-Сити – Лейкерс 110:125 (19:41, 30:32, 33:29, 28:23)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 8 подборов), Галлинари (24), Пол (16 + 8 передач), Адамс (12 + 8 подборов), Фергюсон (0) – старт; Шредер (13), Надер (8), Мускала (5), Пэттон (3), Бертон (2), Бэйзли (2), Диалло (1).
Лейкерс: Кузма (36 + 7 подборов), Рондо (21 + 12 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (11), Макги (6 + 7 подборов), Брэдли (3) – старт; Кук (13), Дэниелс (12), Ховард (12 + 14 подборов), Карузо (11), Дадли (0).
Даллас – Филадельфия 109:91 (20:22, 21:28, 32:16, 36:25)
Даллас: Дончич (19 + 8 подборов + 12 передач + 5 потерь), Пауэлл (19 + 12 подборов), Финни-Смит (16), Хардуэй (12 + 9 подборов), Клебер (10 + 8 подборов) – старт; Марьянович (12), Джексон (7), Райт (6), Сет Карри (6), Брансон (2), Кливленд (0).
Филадельфия: Харрис (20 + 10 подборов), Ричардсон (16), Хорфорд (16), Симмонс (11 + 11 передач), Скотт (9) – старт; Берк (7), Пелл (4), Нето (2), Милтон (2), Тайбулл (2), Коркмаз (2), Эннис (0).
Денвер – Кливленд 103:111 (18:23, 24:28, 29:34, 32:26)
Денвер: Мюррэй (24), Йокич (19 + 12 подборов), Бартон (18 + 9 подборов), Грант (13), Харрис (8) – старт; Моррис (11), Пламли (6), Бизли (2), Эрнангомес (2), Портер (0).
Кливленд: Секстон (25), Лав (19 + 15 подборов), Гарлэнд (18 + 8 передач), Томпсон (18 + 13 подборов), Осман (11 + 12 подборов) – старт; Маккинни (10), Найт (8), Жижич (2), Деллаведова (0).
Портленд – Милуоки 101:122 (24:32, 31:32, 25:33, 21:25)
Портленд: Лиллард (26), Макколлум (20), Энтони (19 + 11 подборов), Бэйзмор (10), Толливер (7 + 11 подборов) – старт; Саймонс (9), Хорд (6), Хезоня (2), Литтл (2), Трент (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 17 подборов + 6 передач), Миддлтон (30), Бледсоу (29), Мэттьюз (3), Б. Лопес (2 + 9 подборов) – старт; Дивинченцо (10), Коннотон (6), Хилл (4), Браун (3), Ильясова (2), Уилсон (1), Т. Адетокумбо (0), Р. Лопес (0).
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