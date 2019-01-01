Лень в матче с Вашингтоном: видео результативных действий украинца

Украинец набрал десять очков в очередном матче НБА.

Алексей Лень Getty Images

Украинский баскетболист Алексей Лень принял участие в матче Атланты против Вашингтона.

Центровой провел на паркете 25 минут и за это время набрал 10 очков и сделал 14 подборов.

К сожалению, результативность Леня не спасла Хоукс от поражения (101:111).

Вашему вниманию видео обзор действий Леня в матче против Вашингтона:

Со всеми результатами минувшего игрового дня НБА можно ознакомиться здесь.