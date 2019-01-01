Лень в матче с Вашингтоном: видео результативных действий украинца
Украинец набрал десять очков в очередном матче НБА.
Украинский баскетболист Алексей Лень принял участие в матче Атланты против Вашингтона.
Центровой провел на паркете 25 минут и за это время набрал 10 очков и сделал 14 подборов.
К сожалению, результативность Леня не спасла Хоукс от поражения (101:111).
Вашему вниманию видео обзор действий Леня в матче против Вашингтона:
Со всеми результатами минувшего игрового дня НБА можно ознакомиться здесь.
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