НБА: Атланта с Ленем проиграла Вашингтону, Клипперс разобрались с Голден Стэйт
Вашингтон – Атланта 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)
Вашингтон: Макрэй (29 + 8 подборов + 6 передач), Маинми (12 + 8 подборов), Пэйтон (11), Томас (5), Бонга (3) – старт; Браун (18 + 10 подборов), Бертанс (14 + 7 подборов), Смит (10 + 9 передач), Пасечник (6), Скофилд (3).
Атланта: Янг (19 + 7 передач + 6 потерь), Хертер (16), Коллинз (15 + 15 подборов + 4 блок-шота), Хантер (13), Реддиш (9 + 8 подборов) – старт; Гудвин (14), Лень (10 + 14 подборов), Бембри (5), Крэбб (0), Картер (0).
Бруклин – Майами 117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24)
Бруклин: Динуидди (26 + 14 передач), Куруц (19), Принс (17), Аллен (11 + 11 подборов), Харрис (9 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Леверт (11), Луваву-Кабарро (10), Джордан (8 + 10 подборов), Муса (6), Андерсон (0).
Майами: Батлер (33 + 9 подборов), Адебайо (22 + 7 передач), Нанн (10), Робинсон (8), Ленард (2 + 8 подборов) – старт; Драгич (17), Хирро (9), Джонс (6), Джонсон (6).
Мемфис – Сан-Антонио 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23)
Мемфис: Джарен Джексон (24), Морэнт (22 + 7 подборов + 14 передач), Брукс (22 + 6 передач), Валанчюнас (21 + 9 подборов), Краудер (5) – старт; Мелтон (13 + 6 передач), Кларк (10 + 9 подборов), Андерсон (7), Хилл (5), Джонс (3), Аллен (2).
Сан-Антонио: Дерозан (36 + 9 подборов + 9 передач), Форбс (21), Олдридж (21 + 9 подборов), Мюррей (6), Лайлс (2) – старт; Гэй (13), Миллс (8), Пелтль (6), Уайт (3), Уокер (3), Юбэнкс (2), Белинелли (0).
Нью-Йорк – Новый Орлеан 111:123 (31:33, 30:34, 25:28, 25:28)
Нью-Йорк: Гибсон (19 + 8 подборов), Барретт (16 + 9 подборов), Пэйтон (15 + 7 передач + 5 перехватов), Буллок (15), Портис (13) – старт; Робинсон (12), Ниликина (7), Дотсон (7), Нокс (5), Аллен (2), Трир (0), Эллингтон (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (28 + 9 передач + 5 потерь), Болл (15 + 11 передач), Харт (13 + 10 подборов), Редик (12), Фэйворс (2) – старт; Хэйс (18 + 10 подборов), Мур (11), Александер-Уокер (9), Окафор (8), Мелли (7).
Чикаго – Индиана 105:116 (27:29, 19:25, 26:25, 33:37)
Чикаго: Лавин (43), Саторански (13), Маркканен (11), Данн (5 + 5 потерь), Гэффорд (2) – старт; Уайт (23), Янг (6 + 9 подборов), Хатчисон (2), Корнет (0).
Индиана: Тернер (27 + 14 подборов), Уоррен (17), Сэмпсон (8), Макконнелл (4), Лэмб (2) – старт; А. Холидэй (19 + 8 передач), Макдермотт (16), Самнер (10), Дж. Холидэй (9 + 6 передач), Битадзе (4).
Финикс – Орландо 98:94 (27:25, 31:23, 19:27, 21:19)
Финикс: Букер (24), Убре (22 + 9 подборов), Рубио (11 + 7 подборов + 10 передач), Шарич (9), Бэйнс (8) – старт; Эйтон (13 + 9 подборов), Т. Джонсон (4), Бриджес (4), К. Джонсон (3), Окобо (0).
Орландо: Фурнье (28), Вучевич (18 + 13 подборов), Фульц (15 + 6 передач), Берч (6 + 11 подборов), Айванду (4) – старт; Росс (18), Мэджетт (3), Джефферсон (2), Бамба (0).
Юта – Шарлотт 109:92 (29:13, 32:25, 26:24, 22:30)
Юта: Богданович (16), Гобер (15 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Инглс (11), О'Нил (7), Митчелл (4) – старт; Кларксон (20), Ньянг (15), Мудиай (10 + 6 передач), Брэдли (5), Морган (4), Такер (2), Дэвис (0).
Шарлотт: Розир (23), Бриджес (11 + 5 потерь), Бийомбо (8 + 9 подборов), Вашингтон (7), Грэм (4 + 5 потерь) – старт; Эрнангомес (15), Бэйкон (8), Зеллер (6), Батюм (3), Марв. Уильямс (3), Монк (2), Кидд-Гилкрист (2), Коди Мартин (0).
Даллас – Лейкерс 114:129 (27:45, 31:34, 28:20, 28:30)
Даллас: Дончич (25 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Хардуэй (22 + 7 подборов), Финни-Смит (13), Пауэлл (7), Райт (4) – старт; Сет Карри (16), Марьянович (14 + 10 подборов), Брансон (6), Джексон (3), Кливленд (2), Клебер (2).
Лейкерс: Джеймс (35 + 16 подборов + 7 передач), Кузма (26), Макги (9), Брэдли (8), Грин (3) – старт; Рондо (10), Ховард (10), Карузо (9), Колдуэлл-Поуп (8), Кук (6), Дадли (5), Дэниелс (0), К. Адетокумбо (0).
Сакраменто – Милуоки 106:127 (18:34, 26:19, 31:37, 31:37)
Сакраменто: Фокс (19 + 9 подборов + 10 передач + 6 потерь), Барнс (19), Хилд (16), Бьелица (12 + 13 подборов), Джайлз (10) – старт; Ариза (11 + 9 подборов), Джозеф (7), Феррелл (5), Дедмон (4), Гэбриэл (3), Джеймс (0), Гай (0), Свэниган (0).
Милуоки: Миддлтон (27 + 11 подборов), Бледсоу (24), Я. Адетокумбо (13 + 10 подборов), Б. Лопес (8), Мэттьюз (2) – старт; Дивинченцо (18), Браун (11 + 12 подборов), Хилл (9 + 6 передач), Р. Лопес (6), Коннотон (4), Т. Адетокумбо (4), Корвер (1), Уилсон (0).
Клипперс – Голден Стэйт 109:100 (22:20, 26:33, 25:30, 36:17)
Клипперс: Ленард (36 + 9 подборов + 5 потерь), Беверли (12 + 11 подборов + 9 передач), Харклесс (9), Зубац (4 + 8 подборов), Шэмет (3) – старт; Уильямс (21 + 8 передач), Харрелл (11 + 10 подборов), Грин (6 + 7 подборов), Макгрудер (4), Паттерсон (3), Робинсон (0), Мэнн (0).
Голден Стэйт: Робинсон (17), Спеллмен (17), Ли (10), Грин (8), Боумэн (2) – старт; Беркс (16 + 8 подборов), Паскалл (12), Эванс (7), Пул (5), Коули-Стайн (4 + 7 подборов), Смаилагич (2).
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