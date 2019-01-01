НБА: Детройт Михайлюка уступил Кливленду, Оклахома сильнее Хьюстона
Филадельфия – Бостон 109:98 (26:35, 22:20, 29:25, 32:18)
Филадельфия: Ричардсон (29 + 7 передач), Симмонс (19 + 9 подборов), Хорфорд (17 + 8 подборов + 6 передач), Харрис (16 + 7 подборов), Скотт (7) – старт; Коркмаз (9), Эннис (6), Пелл (6), Берк (0), Тайбулл (0).
Бостон: Уокер (26), Тейтум (15 + 10 подборов), Тайс (9), Хэйворд (8), Браун (6) – старт; Смарт (24), Кантер (8 + 11 подборов), Г. Уильямс (2), Оджелей (0).
Детройт – Кливленд 112:115 OT (32:26, 29:24, 22:31, 19:21, 10:13)
Детройт: Драммонд (28 + 23 подбора), Браун (17 + 8 передач), Снелл (11), Думбуя (8), Михайлюк (5) – старт; Роуз (27 + 7 подборов + 6 потерь), Гэллоуэй (9), Вуд (4), Макер (3 + 8 подборов + 4 блок-шота).
Кливленд: Томпсон (35 + 14 подборов), Гарлэнд (20 + 7 передач), Секстон (19), Лав (17 + 9 подборов), Осман (11) – старт; Найт (5), Маккинни (4), Деллаведова (2), Жижич (2).
Миннесота – Портленд 116:102 (28:34, 31:13, 41:27, 16:28)
Миннесота: Уиггинс (23 + 8 передач), Ковингтон (15), Калвер (12), Дженг (12 + 10 подборов), Напьер (9) – старт; Тиг (12 + 6 передач), Бэйтс-Диоп (11 + 8 подборов), Окоги (8), Вонле (8), Грэм (3), Белл (3), Рид (0).
Портленд: Лиллард (20 + 8 передач), Макколлум (15), Уайтсайд (15 + 14 подборов), Энтони (8), Бэйзмор (2) – старт; Трент (13), Хорд (8), Литтл (8), Саймонс (7), Хезоня (5), Толливер (1).
Оклахома-Сити – Хьюстон 113:92 (37:21, 23:27, 29:19, 24:25)
Оклахома-Сити: Галлинари (23 + 11 подборов), Гилджес-Александер (20), Пол (18), Адамс (15 + 8 подборов), Фергюсон (6) – старт; Шредер (16), Диалло (5), Бертон (4), Мускала (4 + 8 подборов), Надер (2), Бэйзли (0), Пэттон (0).
Хьюстон: Уэстбрук (34 + 7 потерь), Харден (17), Капела (8 + 11 подборов), Хауз (3), Такер (3) – старт; Клемонс (14), Маклемор (8), Фрэйзер (3), Хартенштайн (2), Риверс (0), Сефолоша (0).
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