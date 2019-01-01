Михайлюк установил новый рекорд: видео результативных действий украинца
Украинец провел самый удачный матч в НБА.
В рамках очередного игрового дня в НБА Детройт обыграл Кливленд со счетом 115:113.
В этом матче атакующий защитник Пистонс Святослав Михайлюк установил свой новый рекорд по результативным передачам. На счету украинца 5 передач.
Кроме того, баскетболист провел на паркете 35 минут, и, таким образом, получил наибольшее игровое время в карьере.
Вашему вниманию видео действий украинца в этом матче:
Всего Михайлюк набрал 12 очков (4 из 10 трехочковые и 0-2 двухочковых), сделал 1 подбор и 1 перехват.
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