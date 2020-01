Дэвис избежал серьезной травмы после неудачного падения

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис получил травму нижней спины в матче против Нью-Йорка (117:87).

Баскетболист неудачно упал при попытке заблокировать бросок оппонента. После игрового момента Дэвис самостоятельно покинул площадку, но передвигался с трудом.

Anthony Davis goes up for a block but falls on his tailbone and limps off the court with help pic.twitter.com/DazHg4Rc9F