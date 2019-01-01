НБА: Детройт с Михайлюком обыграл Кливленд, Нью-Йорк уступил Лейкерс
Кливленд – Детройт 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31)
Кливленд: Лав (30 + 9 подборов), Секстон (20), Осман (17), Гарлэнд (14), Томпсон (8 + 15 подборов) – старт; Найт (13), Жижич (5 + 9 подборов), Деллаведова (3 + 9 передач), Уэйд (3).
Детройт: Драммонд (23 + 20 подборов), Снелл (18), Думбуя (15), Михайлюк (12), Браун (9 + 7 передач) – старт; Роуз (24 + 7 передач), Вуд (6), Макер (5), Гэллоуэй (3).
Торонто – Портленд 99:101 (24:15, 32:31, 22:23, 21:32)
Торонто: Лаури (24 + 10 передач), Ибака (17 + 11 подборов), Ануноби (8), Холлис-Джефферсон (8), Маккоу (6) – старт; Бриссетт (12), Буше (12 + 9 подборов), Томас (8), Джонсон (4), Дэвис (0).
Портленд: Энтони (28 + 7 подборов), Лиллард (20 + 9 передач), Уайтсайд (14 + 16 подборов + 7 блок-шотов), Макколлум (10 + 6 передач), Бэйзмор (7) – старт; Саймонс (12), Хезоня (5), Литтл (3), Трент (2), Толливер (0).
Бруклин – Оклахома-Сити 103:111 OT (23:27, 25:22, 29:25, 24:27, 2:10)
Бруклин: Принс (21 + 8 подборов), Динуидди (14 + 6 передач), Аллен (12 + 7 подборов), Харрис (9), Куруц (4) – старт; Леверт (20), Темпл (11), Джордан (8 + 10 подборов), Луваву-Кабарро (2), Чендлер (2).
Оклахома-Сити: Пол (28), Гилджес-Александер (22), Адамс (10 + 18 подборов), Бэйзли (8), Фергюсон (7) – старт; Шредер (14), Надер (7), Диалло (6), Мускала (6 + 8 подборов), Бертон (3).
Мемфис – Миннесота 119:112 (27:32, 24:24, 31:28, 37:28)
Мемфис: Брукс (28), Морэнт (25 + 7 передач + 5 потерь), Джарен Джексон (21 + 7 подборов), Краудер (14 + 8 подборов + 5 перехватов), Валанчюнас (4 + 7 подборов) – старт; Мелтон (6), Джонс (6), Кларк (6), Хилл (5 + 7 подборов), Аллен (2), Андерсон (2).
Миннесота: Калвер (24), Ковингтон (17), Уиггинс (15), Дженг (11), Напьер (6) – старт; Тиг (18 + 6 передач), Рид (10), Вонле (4), Бэйтс-Диоп (3), Окоги (2), Мартин (2).
Финикс – Сакраменто 103:114 (29:26, 24:27, 34:25, 16:36)
Финикс: Букер (34 + 7 передач), Эйтон (21 + 9 подборов), Убре (17), Рубио (8 + 9 передач), Бэйнс (5 + 7 подборов) – старт; Окобо (6), Т. Джонсон (5), Шарич (5), К. Джонсон (2), Бриджес (0).
Сакраменто: Фокс (27 + 6 передач), Бьелица (19 + 7 подборов), Хилд (16), Джайлз (8 + 8 подборов), Барнс (2) – старт; Ариза (15 + 7 подборов), Дедмон (12 + 10 подборов), Джозеф (10), Джеймс (5).
Лейкерс – Нью-Йорк 117:87 (26:21, 36:24, 23:25, 32:17)
Лейкерс: Джеймс (31), Брэдли (12), Грин (11), Макги (6 + 7 подборов), Дэвис (5) – старт; Кузма (16), Колдуэлл-Поуп (15), Рондо (8 + 10 передач + 5 потерь), Ховард (8 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Кук (3), Карузо (2), Дэниелс (0), Дадли (0).
Нью-Йорк: Барретт (19), Рэндл (15 + 10 подборов), Пэйтон (12 + 8 подборов + 5 потерь), Буллок (7), Гибсон (6 + 8 подборов) – старт; Робинсон (8), Ниликина (7), Трир (4), Эллингтон (3), Дотсон (2), Нокс (2), Портис (2), Аллен (0).
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