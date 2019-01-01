НБА: Денвер победил Атланту Леня, Чикаго уступил Далласу
Вашингтон – Бостон 99:94 (26:17, 25:23, 23:32, 25:22)
Вашингтон: Макрэй (19 + 7 подборов), Томас (17), Бонга (10 + 7 подборов), Маинми (4 + 8 подборов + 4 блок-шота), Пэйтон (0 + 7 подборов) – старт; Смит (27), Браун (15 + 9 подборов), Пасечник (7), Мэтьюз (0), Скофилд (0).
Бостон: Браун (23 + 12 подборов), Тейтум (17), Смарт (13), Хэйворд (10 + 10 подборов), Тайс (8 + 7 подборов) – старт; Г. Уильямс (9), Уотерс (8), Кантер (4 + 11 подборов), Грин (2), Уонамейкер (0), Эдвардс (0), Оджелей (0).
Шарлотт – Индиана 104:115 (29:27, 15:15, 21:37, 39:36)
Шарлотт: Розир (28 + 6 передач), Грэм (22 + 6 передач), Бриджес (18 + 7 подборов), Вашингтон (6 + 9 подборов), Бийомбо (2 + 7 подборов) – старт; Зеллер (14), Бэйкон (7), Коди Мартин (4), Монк (3).
Индиана: Уоррен (36), Сабонис (18 + 12 подборов + 7 передач), Тернер (15 + 9 подборов), Лэмб (11 + 10 подборов), А. Холидэй (3) – старт; Дж. Холидэй (9), Макдермотт (8), Макконнелл (7 + 7 передач), Самнер (6), Битадзе (2), Сэмпсон (0).
Филадельфия – Оклахома-Сити 120:113 (31:31, 31:21, 28:34, 30:27)
Филадельфия: Ричардсон (23), Харрис (18), Эмбиид (18 + 9 подборов + 8 передач), Симмонс (17 + 15 подборов + 8 передач), Хорфорд (13) – старт; Берк (12), Скотт (8), Коркмаз (6), Эннис (5).
Оклахома-Сити: Адамс (24 + 15 подборов), Пол (18 + 8 подборов + 6 передач), Галлинари (18 + 7 подборов), Гилджес-Александер (14 + 9 подборов), Фергюсон (6) – старт; Шредер (21), Диалло (6), Бэйзли (3), Мускала (3).
Орландо – Бруклин 101:89 (20:22, 32:17, 23:32, 26:18)
Орландо: Фульц (25), Айванду (12), Фурнье (11), Гордон (11 + 14 подборов + 6 потерь), Вучевич (11 + 23 подбора) – старт; Огастин (16), Росс (10), Бамба (5), Берч (0).
Бруклин: Динуидди (16), Харрис (16), Темпл (9), Принс (6 + 8 подборов), Аллен (5 + 8 подборов) – старт; Луваву-Кабарро (9), Чендлер (9 + 9 подборов), Куруц (7), Муса (6), Джордан (4 + 7 подборов), Андерсон (2), Пинсон (0), Клэкстон (0).
Атланта – Денвер 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)
Атланта: Янг (29 + 12 передач + 7 потерь), Хертер (22 + 8 подборов), Коллинз (17), Хантер (16), Фернанду (2) – старт; Лень (10), Реддиш (7), Джонс (4), Гудвин (3), Крэбб (3), Бембри (2), Картер (0).
Денвер: Йокич (47 + 8 подборов), Бартон (28 + 9 подборов), Мюррэй (16 + 8 передач), Харрис (4), Миллсэп (2) – старт; Моррис (14), Грант (6), Портер (4), Пламли (2).
Новый Орлеан – Юта 126:128 (36:35, 28:33, 33:27, 29:33)
Новый Орлеан: Ингрэм (35 + 8 подборов), Редик (23), Болл (21 + 8 подборов + 7 передач), Фэйворс (9 + 10 подборов), Харт (8) – старт; Мур (13 + 7 подборов), Хэйс (7), Джексон (5), Александер-Уокер (5), Уильямс (0).
Юта: Богданович (35), Инглс (22 + 6 передач), Митчелл (19 + 6 передач), Гобер (9 + 19 подборов), О'Нил (3 + 7 подборов) – старт; Кларксон (16), Мудиай (8), Брэдли (7), Ньянг (6), Такер (3).
Сан-Антонио – Милуоки 126:104 (27:22, 38:30, 26:29, 35:23)
Сан-Антонио: Дерозан (25 + 7 передач), Олдридж (17), Мюррей (13 + 9 подборов), Форбс (6), Лайлс (6 + 12 подборов) – старт; Миллс (21), Гэй (17 + 8 подборов), Уайт (9), Уокер (8 + 7 подборов), Мету (2), Пелтль (2), Кэрролл (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 12 подборов + 8 передач), Миддлтон (15), Мэттьюз (12), Бледсоу (8), Б. Лопес (8) – старт; Дивинченцо (16), Хилл (15), Ильясова (3), Р. Лопес (2 + 7 подборов), Корвер (1), Браун (0), Т. Адетокумбо (0), Уилсон (0).
Даллас – Чикаго 118:110 (33:27, 28:28, 27:27, 30:28)
Даллас: Дончич (38 + 11 подборов + 10 передач), Пауэлл (16 + 7 подборов), Хардуэй (15), Финни-Смит (11), Бареа (2 + 5 потерь) – старт; Джексон (11), Райт (9), Клебер (7), Брансон (5), Сет Карри (4).
Чикаго: Маркканен (26 + 9 подборов), Лавин (20 + 7 передач), Саторански (11 + 14 передач), Данн (6), Картер (6) – старт; Уайт (15), Гэффорд (13 + 8 подборов), Янг (11 + 9 подборов), Харрисон (2), Хатчисон (0).
Сакраменто – Голден Стэйт 111:98 (26:19, 26:21, 38:24, 21:34)
Сакраменто: Фокс (21 + 7 передач + 6 потерь), Хилд (21), Барнс (18), Бьелица (8 + 10 подборов), Холмс (7) – старт; Ариза (18), Джозеф (12), Джайлз (4), Свэниган (2), Феррелл (0), Джеймс (0), Гэбриэл (0).
Голден Стэйт: Робинсон (16), Паскалл (12), Боумэн (8 + 5 потерь), Ли (8), Коули-Стайн (8 + 9 подборов) – старт; Спеллмен (13), Беркс (10), Пул (9), Крисс (8), Эванс (4), Смаилагич (2).
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