НБА: Детройт Михайлюка проиграл Лейкерс, Клипперс сильнее Нью-Йорка
Клипперс – Нью-Йорк 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32)
Клипперс: Джордж (32 + 7 потерь), Беверли (6 + 6 передач), Паттерсон (6), Зубац (4), Харклесс (2) – старт; Харрелл (34), Уильямс (32 + 9 передач + 7 потерь), Грин (11 + 10 подборов), Шэмет (5), Макгрудер (3), Робинсон (0).
Нью-Йорк: М-с Моррис (38), Барретт (24), Рэндл (16 + 8 подборов), Гибсон (11), Ниликина (7) – старт; Аллен (9 + 6 передач), Буллок (9), Портис (8), Робинсон (8), Нокс (2).
Майами – Портленд 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30)
Майами: Адебайо (20 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (19), Нанн (14), Ленард (11 + 9 подборов), Робинсон (6 + 7 подборов) – старт; Драгич (29 + 13 передач), Джонсон (12), Хирро (11), Силва (0).
Портленд: Лиллард (34 + 12 передач), Уайтсайд (21 + 18 подборов), Энтони (11), Бэйзмор (7 + 9 подборов), Трент (6) – старт; Саймонс (19), Хезоня (10), Толливер (3), Хорд (0), Литтл (0).
Кливленд – Миннесота 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24)
Кливленд: Секстон (19), Гарлэнд (14), Осман (7), Хенсон (7 + 11 подборов), Портер (6) – старт; Экзам (28), Жижич (15 + 12 подборов), Найт (5), Маккинни (2), Деллаведова (0).
Миннесота: Дженг (22 + 13 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Напьер (21 + 7 передач), Ковингтон (15), Уиггинс (15 + 7 подборов), Калвер (14) – старт; Мартин (9), Рид (8), Тиг (5), Окоги (4), Вонле (4), Бэйтс-Диоп (1), Белл (0).
Финикс – Мемфис 114:121 (31:27, 26:35, 20:34, 37:25)
Финикс: Букер (40 + 6 передач), Убре (17 + 10 подборов), Эйтон (14 + 12 подборов), Рубио (9 + 8 передач), Бэйнс (9 + 9 подборов) – старт; Бриджес (12), Окобо (5), Т. Джонсон (4), К. Джонсон (2), Шарич (2).
Мемфис: Валанчюнас (30 + 8 подборов), Брукс (19), Джарен Джексон (15 + 8 подборов), Морэнт (13 + 7 передач + 6 потерь), Краудер (3) – старт; Хилл (10), Кларк (10 + 7 подборов), Мелтон (8), Джонс (5 + 6 передач), Аллен (4), Андерсон (4).
Лейкерс – Детройт 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20)
Лейкерс: Дэвис (24 + 11 подборов + 8 блок-шотов), Джеймс (21 + 14 подборов + 11 передач), Макги (9 + 6 блок-шотов), Грин (7), Брэдли (5) – старт; Карузо (13), Ховард (11 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Колдуэлл-Поуп (10), Кузма (4), Рондо (2).
Детройт: Драммонд (12 + 18 подборов + 4 блок-шота), Думбуя (11), Вуд (11), Фрэйзер (0), Снелл (0) – старт; Роуз (28), Михайлюк (14), Гэллоуэй (13), Браун (6), Макер (4).
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