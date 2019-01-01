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Украинцы в НБА: Михайлюк и Лень помогли своим командам победить

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В НБА состоялись очередные поединки с участием украинцев.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинцы Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в очередных матчах за Атланту и Детройт соответственно.

В поединке против Индианы (116:111) Лень получил 27 минут игрового времени и стал третьим по результативности в составе своей команды. 

За время, проведенное на паркете, Лень набрал 16 очков, совершил 9 подборов, отдал одну передачу и сделал один перехват. Всего же центровой реализовал шесть из восьми бросков из игры.

Тем временем Детройт Михайлюка обыграл Голден Стэйт Уорриорз (111:104). Украинец провел на паркете чуть больше 30 минут, набрав за это время 14 очков.

Также защитник совершил три подбора и две результативные передачи и сделал один перехват. При этом Михайлюк реализовал четыре из 12 бросков из игры.

Смотрите все результаты игрового дня в НБА.

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Теги: НБА, баскетбол, Алексей Лень, Святослав Михайлюк
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