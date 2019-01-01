Украинцы в НБА: Михайлюк и Лень помогли своим командам победить

В НБА состоялись очередные поединки с участием украинцев.

Украинцы Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в очередных матчах за Атланту и Детройт соответственно.

В поединке против Индианы (116:111) Лень получил 27 минут игрового времени и стал третьим по результативности в составе своей команды.

За время, проведенное на паркете, Лень набрал 16 очков, совершил 9 подборов, отдал одну передачу и сделал один перехват. Всего же центровой реализовал шесть из восьми бросков из игры.

Тем временем Детройт Михайлюка обыграл Голден Стэйт Уорриорз (111:104). Украинец провел на паркете чуть больше 30 минут, набрав за это время 14 очков.

Также защитник совершил три подбора и две результативные передачи и сделал один перехват. При этом Михайлюк реализовал четыре из 12 бросков из игры.

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