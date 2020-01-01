НБА: Мемфис разгромил Клипперс, Детройт сильнее Голден Стэйт
Клипперс – Мемфис 114:140 (27:40, 30:25, 23:39, 34:36)
Клипперс: Ленард (24 + 8 подборов + 5 потерь), Шэмет (10), Зубац (8 + 11 подборов), Уолтон (3), Харклесс (0) – старт; Харрелл (28 + 9 подборов), Уильямс (24 + 7 передач), Робинсон (7), Коффи (5), Мотли (4), Макгрудер (1), Грин (0), Паттерсон (0).
Мемфис: Краудер (27 + 8 подборов + 7 передач), Джарен Джексон (24 + 4 блок-шота), Морэнт (22 + 9 передач), Брукс (22), Валанчюнас (9 + 12 подборов) – старт; Джонс (11), Аллен (9), Мелтон (8 + 7 подборов), Кларк (8), Гудурич (0), Андерсон (0), Хилл (0).
Бруклин – Торонто 102:121 (33:24, 19:24, 28:35, 22:38)
Бруклин: Динуидди (23 + 7 передач), Харрис (18), Темпл (12), Принс (10), Аллен (7) – старт; Леверт (13), Куруц (7), Джордан (6 + 8 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Луваву-Кабарро (3), Муса (2), Чендлер (1), Пинсон (0).
Торонто: Ванвлит (29 + 11 передач), Лаури (26), Ибака (21 + 12 подборов), Маккоу (8), Ануноби (7) – старт; Холлис-Джефферсон (10), Дэвис (7), Буше (7 + 7 подборов), Бриссетт (6), Миллер (0), Джонсон (0).
Орландо – Юта 96:109 (25:33, 22:19, 28:24, 21:33)
Орландо: Вучевич (22 + 13 подборов), Гордон (11 + 12 подборов), Фурнье (9), Айванду (9), Фульц (6 + 7 передач) – старт; Росс (24), Огастин (5), Бамба (5), Фрэйзер (3), Берч (2), Мэджетт (0), Джефферсон (0).
Юта: Митчелл (32 + 6 передач), Богданович (14), Инглс (11), Гобер (8 + 17 подборов), О'Нил (3) – старт; Ньянг (15), Мудиай (12), Кларксон (7), Брэдли (5), Такер (2), Морган (0).
Кливленд – Оклахома-Сити 106:121 (27:34, 26:32, 26:25, 27:30)
Кливленд: Секстон (30), Осман (22), Гарлэнд (20 + 7 передач), Лав (12), Томпсон (3 + 14 подборов) – старт; Маккинни (6 + 7 подборов), Экзам (5), Хенсон (4), Деллаведова (2), Уэйд (2), Жижич (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (20 + 7 подборов), Галлинари (19), Фергюсон (13), Адамс (10 + 16 подборов), Пол (7 + 10 передач) – старт; Шредер (22), Диалло (10), Бэйзли (9 + 7 подборов), Мускала (6), Надер (3), Ноэл (2), Бертон (0).
Атланта – Индиана 116:111 (43:26, 21:34, 32:35, 20:16)
Атланта: Янг (41 + 8 передач), Хертер (26), Фернанду (10), Джонс (2), Хантер (0) – старт; Лень (16 + 9 подборов), Гудвин (8), Бембри (8), Картер (3), Крэбб (2).
Индиана: Сабонис (25 + 11 подборов), Уоррен (17 + 7 подборов), А. Холидэй (16 + 6 передач), Тернер (14), Лэмб (12) – старт; Дж. Холидэй (18), Макдермотт (5), Макконнелл (2), Самнер (2).
Чикаго – Бостон 104:111 (28:30, 24:25, 21:30, 31:26)
Чикаго: Лавин (35), Маркканен (15), Данн (13 + 7 передач), Саторански (12), Картер (11 + 14 подборов) – старт; Янг (12), Уайт (6), Гэффорд (0).
Бостон: Тейтум (28 + 7 подборов), Хэйворд (24), Браун (19 + 7 подборов), Смарт (8), Тайс (4) – старт; Кантер (17 + 12 подборов), Грин (6), Г. Уильямс (3), Уонамейкер (2), Оджелей (0).
Вашингтон – Денвер 128:114 (31:19, 30:36, 34:35, 33:24)
Вашингтон: Уильямс (12 + 8 подборов), Макрэй (11), Томас (9), Маинми (4), Пэйтон (0) – старт; Смит (32 + 8 передач), Браун (25 + 14 подборов), Бонга (15), Пасечник (13 + 8 подборов), Мэтьюз (7).
Денвер: Мюррэй (39), Йокич (14 + 10 подборов), Миллсэп (12), Бартон (10), Харрис (7) – старт; Бизли (8), Грант (7), Портер (7), Моррис (6), Пламли (4), Чанчар (0), Крэйг (0), Эрнангомес (0).
Голден Стэйт – Детройт 104:111 (23:25, 36:31, 21:27, 24:28)
Голден Стэйт: Ли (14), Коули-Стайн (5), Робинсон (4), Боумэн (2), Грин (2) – старт; Беркс (27 + 7 подборов), Спеллмен (23), Паскалл (9), Крисс (8), Эванс (6), Пул (4).
Детройт: Думбуя (16 + 10 подборов), Михайлюк (14 + 5 потерь), Драммонд (14 + 18 подборов), Фрэйзер (8), Снелл (6) – старт; Роуз (22), Браун (14), Вуд (9), Гэллоуэй (6), Макер (2).
Даллас – Шарлотт 120:123 OT (20:32, 24:25, 40:23, 19:23, 17:20)
Даллас: Дончич (39 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Финни-Смит (15 + 8 подборов), Бареа (11 + 9 передач), Пауэлл (11 + 7 подборов), Джексон (6) – старт; Клебер (24), Сет Карри (12), Брансон (2), Райт (0), Ривс (0), Марьянович (0).
Шарлотт: Розир (29 + 8 передач), Грэм (27 + 13 передач), Вашингтон (19), Бриджес (11 + 11 подборов), Бийомбо (11 + 13 подборов) – старт; Зеллер (10), Марв. Уильямс (7), Бэйкон (6 + 7 подборов), Монк (3), Коди Мартин (0).
Милуоки – Сан-Антонио 127:118 (29:31, 42:35, 32:25, 24:27)
Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 8 подборов), Бледсоу (21 + 6 передач), Миддлтон (20), Б. Лопес (10 + 7 блок-шотов), Мэттьюз (2) – старт; Р. Лопес (14), Ильясова (11 + 7 подборов), Корвер (9 + 6 передач), Коннотон (5), Хилл (3), Браун (0), Т. Адетокумбо (0), Уилсон (0).
Сан-Антонио: Дерозан (26), Олдридж (16 + 10 подборов), Уайт (9), Уокер (8), Лайлс (8 + 14 подборов) – старт; Гэй (15 + 8 подборов), Миллс (11), Форбс (8), Белинелли (7), Мету (4), Пелтль (4), Джонсон (2).
Сакраменто – Новый Орлеан 115:117 (26:25, 22:27, 32:24, 35:41)
Сакраменто: Барнс (30), Хилд (24 + 12 подборов + 7 потерь), Фокс (17), Холмс (13 + 12 подборов), Бьелица (12 + 10 подборов) – старт; Джозеф (8), Джайлз (6), Ариза (5), Феррелл (0), Джеймс (0).
Новый Орлеан: Болл (24 + 10 передач), Холидэй (19 + 7 передач), Редик (18), Ингрэм (16), Фэйворс (13 + 11 подборов) – старт; Харт (16), Мур (5), Хэйс (4), Окафор (2), Джексон (0), Уильямс (0).
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