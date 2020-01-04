НБА: Атланта Леня проиграла Бостону, Лейкерс одолели Новый Орлеан
Орландо – Майами 105:85 (27:22, 29:22, 28:35, 21:6)
Орландо
Вучевич (20 + 11 подборов + 7 передач), Гордон (16 + 8 подборов), Фурнье (15), Фульц (6 + 6 перехватов), Берч (2) – старт; Росс (25), Огастин (9 + 7 передач), Айванду (7), Бамба (5 + 11 подборов).
Майами
Батлер (23 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Адебайо (14 + 10 подборов), Робинсон (9), Ленард (8 + 7 подборов), Нанн (7) – старт; Драгич (8), Джонс (5), Олиник (5), Хирро (4), Силва (2).
Вашингтон – Портленд 103:122 (31:27, 27:39, 20:25, 25:31)
Вашингтон
Браун (10 + 7 подборов), Уильямс (8 + 8 подборов), Пэйтон (4), Маинми (3), Томас (2) – старт; Макрэй (35), Мэтьюз (18), Смит (16), Пасечник (4 + 9 подборов), Бонга (2), Скофилд (1).
Портленд
Лиллард (35), Макколлум (24 + 6 передач), Уайтсайд (23 + 21 подбор + 5 блок-шотов), Энтони (16), Бэйзмор (5) – старт; Хезоня (10), Трент (6), Саймонс (2), Толливер (1), Хорд (0), Литтл (0).
Бостон – Атланта 109:106 (19:32, 34:23, 29:25, 27:26)
Бостон
Браун (24 + 10 подборов + 6 потерь), Хэйворд (18), Смарт (15 + 9 передач), Тайс (14), Тейтум (13 + 9 подборов) – старт; Кантер (14 + 11 подборов), Уонамейкер (6), Г. Уильямс (5), Уотерс (0), Лэнгфорд (0).
Атланта
Янг (28 + 10 передач + 6 потерь), Хертер (17 + 7 подборов), Коллинз (16 + 8 подборов), Хантер (11), Реддиш (5) – старт; Крэбб (9), Гудвин (8), Лень (5 + 8 подборов), Паркер (4), Бембри (3), Фернанду (0).
Хьюстон – Филадельфия 118:108 (20:27, 40:26, 36:31, 22:24)
Хьюстон
Харден (44 + 11 подборов + 11 передач + 5 потерь), Капела (30 + 14 подборов), Уэстбрук (20 + 7 подборов), Хауз (3), Такер (0) – старт; Гордон (12), Риверс (6), Маклемор (3), Хартенштайн (0).
Филадельфия
Симмонс (29 + 13 подборов + 11 передач + 4 блок-шота), Харрис (24), Эмбиид (20 + 12 подборов), Ричардсон (7 + 8 передач), Хорфорд (7 + 8 подборов) – старт; Берк (11), Коркмаз (8), Нето (2), Скотт (0).
Финикс – Нью-Йорк 120:112 (29:37, 22:24, 32:26, 37:25)
Финикс
Букер (38 + 7 передач), Убре (29), Бэйнс (20 + 12 подборов), Эйтон (15 + 13 подборов), Рубио (9 + 10 передач) – старт; Бриджес (4), К. Джонсон (3), Окобо (2), Шарич (0), Диалло (0).
Нью-Йорк
М-с Моррис (25), Пэйтон (15 + 6 передач), Рэндл (13 + 13 подборов), Барретт (10), Гибсон (2) – старт; Портис (20), Буллок (9), Робинсон (9 + 7 подборов), Ниликина (6), Нокс (3), Эллингтон (0).
Лейкерс – Новый Орлеан 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30)
Лейкерс
Дэвис (46 + 13 подборов), Грин (25), Джеймс (17 + 8 подборов + 15 передач), Брэдли (7), Макги (6 + 7 подборов) – старт; Кузма (10), Колдуэлл-Поуп (5), Дэниелс (3), Рондо (2), Ховард (2).
Новый Орлеан
Болл (23), Ингрэм (22), Фэйворс (15 + 14 подборов + 4 блок-шота), Редик (14), Холидэй (12 + 6 передач) – старт; Мур (16), Хэйс (6), Харт (5), Уильямс (0).
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